AMD si chystá celkem 10 nových procesorů, jaké to budou a kdy přijdou?

Ještě včera jsme se bavili o tom, že s Renoir-X to bude celkem sedm nových procesorů , které si AMD chystá na letošní jaro. Nyní se jejich počet dále rozrostl, a to na deset, pokud počítáme i oficiálně slíbený Ryzen 7 5800X3D.

Pokud jde o jejich dostupnost, pak dle nejnovějších informací to AMD plánuje takto:

AMD Ryzen 7 5800X3D – v prodeji od 20. dubna (představení 14. či 21. března?)



AMD Ryzen 5700X/5600/5500/4600G/4500/4100 – v prodeji od 4. dubna



AMD Ryzen 5700/5100/4700 – v prodeji od dubna

Starší zprávy mluvilo o tom, že 5800X3D na trh dorazí už v březnu, a to by zřejmě mohlo jít jen o představení tohoto procesoru, ohlášení ceny ( 449 USD? ) a třeba i nějaké podrobnější benchmarky. Zdroje přitom aktuálně říkají, že představení těchto procesorů proběhne konkrétně 15. března, takže prostě budeme počítat s příštím či přespříštím týdnem.

Oproti starším zprávám nám do výběru údajných nových procesorů přibyl jednak Ryzen 7 5700, dále Ryzen 3 5100 a pak Ryzen 7 4700. Model Ryzen 7 5700 by měl být další Cezanne, čili ve skutečnosti ne čistý procesor, ale APU s deaktivovaným grafickým jádrem, a tedy i s omezenou 16MB L3 cache. Takty ještě nejsou známy, a to stejně jako v případě dalšího Cezanne, Ryzen 3 5100, který by mohl být velice zajímavou volbou pro levné počítače.

Na rozdíl od Renoir a Renoir-X už jde totiž o Zen 3, zatímco Ryzen 7 4700 má využít ještě jádra Zen 2 stejně jako všechny další nové modely řady 4000, které budou všechny vycházet z APU.





Model Jádra/vlákna Takty L3 cache Generace/mikroarch. TDP Dop. cena Ryzen 7 5800X3D 8/16 3,40 GHz/4,50 GHz 96MB Vermeer/Zen 3 105W $449 Ryzen 7 5700X 8/16 3,40 GHz/4,60 GHz 32MB Vermeer/Zen 3 65W $299 Ryzen 7 5700 8/16 ? 16MB Cezanne/Zen 3 65W ? Ryzen 5 5600 6/12 3,50 GHz/4,40 GHz 32MB Vermeer/Zen 3 65W $199 Ryzen 5 5500 6/12 3,60 GHz/4,20 GHz 16MB Cezanne/Zen 3 65W $159 Ryzen 3 5100 4/8 ? ? Cezanne/Zen 3 65W ? Ryzen 5 4600G 6/12 3,70 GHz/4,20 GHz 8MB Renoir/Zen 2 65W $154 Ryzen 7 4700 8/16 3,60 GHz/4,40 GHz 8MB Renoir-X/Zen 2 65W ? Ryzen 5 4500 6/12 3,60 GHz/4,10 GHz 8MB Renoir-X/Zen 2 65W $129 Ryzen 3 4100 4/8 3,80 GHz/4,00 GHz 4MB Renoir-X/Zen 2 65W $99 Uvidíme, zda se tato pestrá směsice opravdu objeví na trhu, ostatně letos už přijde čas na první 5nm procesory Ryzen 7000, takže je otázka, nakolik je AMD ochotno vysílat na trh další 7nm procesory, a to zvláště nové verze s jádry Zen 2. Na druhou stranu je jeho nabídka oproti rozmanitosti generace Alder Lake aktuálně opravdu chudá a lze očekávat, že 5nm CPU budou spíše dražší a nové procesory v cenách 100 až 300 dolarů mohou jít zcela mimo jejich nabídku. Zdroj: Wccftech

