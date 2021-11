Raptoreum: ovlivní kryptoměna žádající si velkou L3 cache zájem o nové Ryzeny?

Raptoreum (RTM) se dostává do popředí zájmu především díky tomu, že za několik dní jeho hodnota prudce vzrostla, a to zatím na dvojnásobek. Aktuálně osciluje kolem pouhých 2 centů, ale to se může začít s rostoucím zájmem rychle měnit. Samozřejmě ale nemusí, ostatně největší a nejdiskutovanější novinka z první poloviny tohoto roku, čili Chia, se po prvotním krátkém nadšení prudce propadla až ke 200 USD a na této úrovni se drží dodnes. Především jde ale o to, že se nenaplnila hrozba nedostatku pevných disků, neboť investice do farmaření Chia nemá z hlediska návratnosti žádný smysl.

Neplatí tedy, že když nějaká kryptoměna přijde s unikátním způsobem využití nějaké vlastnosti hardwaru, automaticky lze očekávat její úspěch, rostoucí hodnotu a nedostatek daného hardwaru na trhu. Nicméně Raptoreum lze zcela jistě počítat alespoň mezi potenciální hrozby. Takže o co jde?

Stejně jako pro farmaření Chia potřebujeme prostě úložný prostor a pro Ethereum či obecně Ethash zase grafickou kartu s dostatkem co možná nejrychlejší paměti, pro Raptoreum je to x86 procesor s co největší L3 cache. Dnes se tak pro těžbu RTM nejvíce hodí především procesory Ryzen se 64 MB L3 cache, čili Ryzen 9 generace Zen 3 i Zen 2. Pak by to mohly být samozřejmě i Threadrippery nebo snad rovnou serverové procesory AMD i Intel, ale jako obvykle se samozřejmě musí řešit i návratnost investice, čili spotřeba a pořizovací cena.

Nové Alder Lake-S také nemají zanedbatelnou kapacitu L3 cache, ale přeci jen jde "jen" o 30 MB v případě Core i9, a tak se pro těžbu RTM hodí právě především Ryzeny. Takový Ryzen 9 3900 dokáže poskytnout výkon kolem 4600 H/s bez jakýchkoliv optimalizací a Ryzen 9 5950X dosáhne 5100 MH/s a ve vyladěné podobě až 6800 H/s (hashe za sekundu). Používá se zde přitom algoritmus založený na GhostRider, který má zabránit těžbě na ASIC a randomizační techniky, které vyžadují pro ideální výkon procesor s objemnou sdílenou cache.

Youtuber Rabid Mining nám zase vypočítává, jaký výdělek mohou těžaři Raptorea očekávat. Sám už pro jeho těžbu využívá šest Ryzenů 9 3900X a dva 3950X a pokud jde o výdělek, který se týká období od 19. do 25. října (tehdy byla hodnota RTM jen 0,006 až 0,007 USD). Za toto období mohly výše uvedené procesory svému majiteli získat mezi 500 až 600 RTM, čili v dnešní hodnotě 10 až 12 dolarů.

Čili zatím není těžba RTM tak zajímavá vzhledem k nutným nákladům na energii spotřebovanou při těžbě, a to zvláště v této době. Sám autor videa ale má spočítanou návratnost investice asi za 290 dní těžby, respektive to platilo na konci října, kdy byla hodnota RTM na polovině dnešních dvou centů.

Nyní je tu otázka za tři zlaté bludišťáky, a sice co s těžbou a hodnotou RTM udělá nástup procesorů Ryzen 6000, od nichž se očekává prudký růst kapacity L3 cache až na 192 MB. Přinejmenším některé asi půjdou do nových systémů pro těžbu Raptoria, což bude záviset především na jeho hodnotě, pořizovací ceně nových Ryzenů a jejich výkonu v těžbě.

