Intel Arrow Lake má přijít na trh v říjnu, nejspíš přinese CAMM2 a nižší TDP

Intel nedávno představil nové mobilní procesory Lunar Lake, které vypadají dost zajímavě a mohly by přinést dlouho neviděnou efektivitu u procesorů této značky. Objevit se ale mají také procesory Arrow Lake. Ty mají rovněž dostat výkonná jádra P-Core Lion Cove a úsporná jádra E-Core Skymont z Lunar Lake, takže bychom mohli očekávat 14% navýšení IPC u výkonných jader a dokonce 38% navýšení IPC u těch úsporných, kde bylo IPC v minulosti opravdu hodně nízké. Ostatně Intel hovořil o tom, že Skymont má mít o 2 % vyšší IPC než jádra P-Core v Raptor Lake.

Proslýchá se, že k představení nových procesorů Arrow Lake by mělo dojít v září tohoto roku, přičemž by se mělo nejprve jednat o desktopové modely s odemčeným násobičem, tedy modely Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K a Core Ultra 5 245K. Na trh by se pak měly dostat v říjnu. Čipy bez přídomku K se mají objevit později stejně jako mobilní varianty. Tam se sice může nejprve naskýtat otázka, zda budou mít vedle Lunar Lake se stejnými jádry smysl, stále tu ale máme prostor pro vícejádrové mobilní procesory a ty, které nebudou mít vestavěnou operační paměť (Lunar Lake končí na 8 jádrech a 8 vláknech).

Ostatně se mluví o tom, že Arrow Lake by měl ve velkém přinést paměťové moduly CAMM2, které jsou prostorově výrazně úspornější než SO-DIMM, zároveň si zachovávají výhody typické pro pájené LPDDR paměti. Otázkou je, nakolik se CAMM2 rozšíří do mobilní sféry (jak moc nahradí pájené paměti) i jak moc budou typické ve sféře desktopové (i zde se totiž mluví o tom, že by se zde tento standard mohl objevit, ostatně se už objevily i první koncepty těchto desek).