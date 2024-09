SAIC-GM a CATL uvádí akumulátor LFP s 6C aneb nabití 200 km za 5 minut

Li-Ion LFP, což jsou články, které do značné míry mění svět elektromobility. Mají výhodu v trochu nižší ceně než NMC (proto je nyní najdeme ve spoustě "levných" elektromobilů), jsou o něco ekologičtější (nemají např. kobalt), mají také velmi vysokou životnost (mnoho tisíc cyklů). Nevýhodou je však nízká energetická hustota a podprůměrná odolnost na chlad. Společnosti postupně tyto problémy řeší a poslední dobou se dost zapracovalo i na úrovni další vlastnosti těchto akumulátorů, rychlosti nabíjení. Např. před necelým rokem představila společnost Desten LFP akumulátory, které mají 6C představuje také SAIC-GM ve spolupráci se společností CATL. Typů lithiových článků je opravdu mnoho. Jedním z nich je, což jsou články, které do značné míry mění svět elektromobility. Mají výhodu v trochu nižší ceně než NMC (proto je nyní najdeme ve spoustě "levných" elektromobilů), jsou o něco ekologičtější (nemají např. kobalt), mají také velmi vysokou životnost (mnoho tisíc cyklů). Nevýhodou je však nízká energetická hustota a podprůměrná odolnost na chlad. Společnosti postupně tyto problémy řeší a poslední dobou se dost zapracovalo i na úrovni další vlastnosti těchto akumulátorů, rychlosti nabíjení. Např. před necelým rokem představila společnost Desten LFP akumulátory, které mají podporovat nabíjení 6C . Nyní podporupředstavuje takéve spolupráci se společností

6C znamená, že se baterie dokážou nabíjet rychlostí, při které by se nabily za 1/6 hodiny, tedy 10 minut. To platí ale pro špičkovou rychlost nabíjení. Je dobře známo, že rychlost nabíjení se vzrůstající hodnotou nabití postupně klesá. Nové baterie by mohly být prvními s podporou 6C, které se dostanou do reálných vozů (akumulátory Desten podle všeho ještě nejsou v produkčních vozech). Dosud je nejrychleji nabíjeným vozem Zeekr 007 s Golden Battery podporující 5,5C.

Nový akumulátor s 6C by dle výrobce měl umožnit nabít přes 200 km dojezdu za pouhých 5 minut, nicméně tohle patrně platí pro optimistickou čínskou normu, takže bych to viděl spíše někam ke 150-160 km. I to je ale docela pěkné číslo. Bohužel více údajů o novince nemáme, takže jsme se např. nedozvěděli energetickou hustotu. Každopádně do aut by se měly dostat v příštím roce a budou součástí platformy Ultium s napětím 900V. Tu GM představilo v roce 2020.