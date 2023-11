Desten představuje Li-Ion LFP s ultrarychlým nabíjením 6C: 20-80% za 6 minut

Desten představuje další výsledek svého vývoje. Jde o 22Ah akumulátor typu Li-Ion LFP, jehož hlavní devizou je velmi rychlé nabíjení i vybíjení (tedy vysoký poskytovaný výkon). Výrobce totiž slibuje 6C, tedy takovou rychlost, že by se celý akumulátor (při zachování konstantní rychlosti nabíjení, což ale není možné) nabil za 1/6 hodiny, tedy 10 minut. V praxi by ale mělo být možné nabít klasický rozsah 20-80 % během cca 6 minut, což je vynikající výsledek. Pokud bychom uvažovali 60kWh akumulátor, znamenalo by to současně to, že se dá nabíjet až 360kW výkonem a stejný výkon by takový akumulátor měl být schopen i podávat.

Desten hovoří o tom, že tento akumulátor LFP by měl dosahovat životnosti na 3000 cyklů při využívání 6C nabíjení a 1C vybíjení. Pokud by takový 60kWh akumulátor měl reálný dojezd 300 km, znamenalo by to životnost na ujetí více než 800 tisíc km. Solidní je i hmotností energetická hustota článků, která činí 160 Wh/kg. 60kWh akumulátor by tedy v samotných článcích měl cca 375 kg hmotnosti, celkový akumulátor by ale i s obalem a další příslušenstvím patrně přesahoval půl tuny. Objemovou energetickou hustotu výrobce neuvádí.

Výrobce má v nabídce i další zajímavé akumulátory. Jedním z nich je např. 19Ah Li-Ion NMC podporující dokonce 10C nabíjení (za 6 minut v případě nerealistického předpokladu konstantní rychlosti v celém průběhu), v případě pulzního nabíjení zvládne dokonce 15C (teoreticky za 4 minuty). Vybíjení zvládají s 2C trvale, příp. s 10C pulzně. Poněvadž jsou tyto akumulátory cíleny na vysokou rychlost nabíjení a vysokou životnost, zvládají až 3000 cyklů (při 10C/2C), což je na NMC výrazný nadprůměr, cenou za to je ale nízká hmotnostní energetická hustota 155 Wh/kg, tedy dokonce pod úrovní nově představených článků LFP. Na druhou stranu jde stále o dvojnásobek toho, co nabízí Li-Ion LTO, které jsou v oblasti hustoty doslova mizérie, na druhou stranu jsou velmi bezpečné, nabízí fantastickou životnost (obvykle hodně přes 10 tisíc cyklů) a velmi rychlé minutové nabíjení.

Desten už v minulosti prezentoval podobný prototyp 19Ah NMC článků s 10C/10C a hustotou 160 Wh/kg. Ten se během ultrarychlého nabíjení zahřál o 15 °C, přičemž byl nabíjen s výkonem 900 kW. Také má životnost na 3000 cyklů a zde známe i objemovou energetickou hustotu 350 Wh/l. Ta je tak poloviční proti nejlepším NMC, které jsou však optimalizovány na energetickou hustotu a nikoli životnost a rychlost nabíjení.



Pro elektromobily má firma také např. 32Ah Li-Ion NMC, které sice podporují o něco pomalejší 6C nabíjení a 6C vybíjení, ale i to je v řádech minut stejně jako u nových LFP. Při životnosti na 2500 cyklů (6C/1C) by v případě 80kWh akumulátoru (dojezd 400 km) měly vykazovat životnost na cca 900 tisíc km. Jejich energetická hustota činí 232 Wh/kg, takže 80kWh akumulátor by v těchto článcích měl 345 kg (+ dalších 150-250 kg v obalu a příslušenství). Pro drony je pak v nabídce 5Ah Li-Ion NMC, který má ještě vyšší hustotu 264 Wh/kg. Podporuje 1,1C nabíjení a 6C vybíjení, životnost je pak na 1000 cyklů.