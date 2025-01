Samsung chce v USA spustit produkci 3nm i 2nm čipů, přidá se tak k TSMC

Nejpokročilejší čipy se nyní vyrábí na Tchaj-wanu u společnosti TSMC, velmi dobře je na tom s technologickou úrovní i korejský Samsung, i když ten strádá výtěžností. Intel dlouhé roky spal, a tak je nyní pozadu, což způsobilo, že USA už nějakou dobu nevedou v produkci pokročilých čipů. To by se ale brzy mohlo částečně změnit (když už ne předehnat, tak aspoň dohnat). Intel chce letos rozjet proces 18A, tchajwanské TSMC zde rozjíždí továrnu v Arizoně, která by k nynější 4nm produkci (vyrábí se zde 4nm čipy A16 Bionic pro Apple iPhone 15/15 Plus, S9 pro Apple Watch i Ryzeny 9000) mohla rozjet 3nm a 2nm produkci dříve, než se původně očekávalo . A vypadá to, že na americké půdě budeme mít asi i třetího do party, který zde spustí výrobu pomocí nejpokročilejších procesů. Tím by měl být výše zmiňovaný Samsung.