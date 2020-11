Samsung Exynos 1080: novinka přináší 5nm EUV FinFET proces

Od společnosti Samsung jsme se dočkali velmi zajímavého mobilního procesoru Exynos 1080. Zatímco poslední dobou Samsung hrál v této třídě spíše druhé housle a špičkou byl Qualcomm, nový Exynos 1080 by mohl výrazněji změnit situaci. Samsung je sám i výrobcem a u novinky poprvé použil 5nm výrobní proces EUV FinFET. To by mělo zajistit nízkou spotřebu i při velmi vysokém výkonu. Samsung zde použil nová jádra Cortex-A78, přičemž je zde jedno na frekvenci 2,8 GHz a pak další tři s taktem 2,6 GHz. Výčet doplňuje čtveřice úsporných jader Cortex-A55. Grafickým čipem je ARM Mali-G78 MP10, který má být 2,3× výkonnější než předchůdce a o 10 % efektivnější. Operační paměti mohou být typu LPDDR4X i LPDDR5, úložiště může využívat standard UFS 3.1.



NPU pro zpracování algoritmů umělé inteligence zvládne až 5,7 bilionu operací za sekundu. Celý procesor by měl být o 15 % efektivnější než Exynos 980. Funkce Amigo by měla lépe optimalizovat spotřebu procesoru a zvýšit efektivitu asi o 10 %. Dle Samsungu se výkon jednoho jádra zvýšil o 50 % a vícejádrový výkon údajně až 2krát. Nový procesor potěší i podporu 5G sítí, a to jak Sub-6GHz (do rychlosti 5,1/1,28 Gbps), tak i mmWave (max. 3,67/3,67 Gbps). Samozřejmostí je i podpora LTE Cat.18 (1,2/0,2 Gbps). Máme tu i podporu rychlé Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, polohových služeb GPS, GLONASS, BeiDou a Galileo.



ISP procesoru si poradí 200MPx fotoaparátem nebo dvojicí 32MPx modulů najednou, celkově však může spolupracovat s až 6 fotoaparáty. Zvládá kódování i dekódování 4K 60p videa v HEVC (H.265), H.264, VP8 a VP9. V případě HEVC a VP9 umí 10bitovou barevnou hloubku. Exynos 1080 podporuje displeje s rozlišením WQHD+ do 90 Hz a Full HD+ do 144 Hz.

