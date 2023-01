Samsung: nové monitory včetně 49" Odyssey OLED G9 a 57" Mini LED verze s 8K

Veletrh CES 2023 sice oficiálně začne až ve čtvrtek, nicméně už teď se nám objevují některé novinky. O některé z nich se nám postarala společnost Samsung, která představila několik nových monitorů. Zajímavé je to např. ve třídě herních monitorů Odyssey. Tady máme rovnou dva nové modely. Jedním je Odyssey Neo G9 (G95NC), který přináší obří 57" úhlopříčku a velmi vysoké rozlišení 8K. Při poměru stran 21:9 jde o 7680×2160 pixelů, tedy vlastně dva 4K monitory vedle sebe. Aby toho nebylo málo, zvládá frekvenci 240 Hz díky podpoře DisplayPortu 2.1. V tomto případě se dočkáte výrazného zakřivení 1000R. Samsung Gaming Hub podporuje streamování her přes Xbox Cloud Gaming a Nvidia GeForce Now.



Vylepšení se dočkal také herní OLED monitor Odyssey OLED G9 (G95SC). Máme zde dynamický kontrast 1M:1 a úhlopříčku 49". V tomto případě nabídne menší rozlišení 5120×1440 pixelů se stejným poměrem stran 32:9. Díky technologii OLED se můžete těšit na 0,1ms odezvu a také tento monitor si troufne na 240Hz obnovovací frekvenci. Jeho zakřivení činí 1800R.

Dále tu máme profesionální monitor ViewFinity S9 (S90PC), který přinese 27" úhlopříčku a nadprůměrné rozlišení 5K (5120×2880 pixelů). Má pokrývat 99 % barevného prostoru DCI-P3, zabudovaný systém pro barevnou kalibraci a barevná přesnost má dosáhnout Delta E<2. Nebude chybět port USB-C a Thunderbolt 4, zajímavostí je také 4K webkamera SlimFit.