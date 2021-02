Samsung, NXP i Infineon museli vypnout své továrny v Texasu

Texas a jiné jižní státy v USA se potýkají s následky velké zimní bouře, které právě v Texasu znamenaní i značná omezení v dodávkách elektřiny a v tomto státě byl rovněž vyhlášen nouzový stav. Teploty na některých místech dosáhly i minus 18 °C, což mělo za následek obrovské zatížení elektrické sítě, která na řadě míst začala selhávat. Situaci nepomohl ani silný vítr, který v Texasu vyřadil zhruba polovinu větrných elektráren, přičemž právě ty jsou dle BBC druhým největším místním zdrojem.

továrna Samsungu v Austinu (6. února 2021)

Aby byly zachovány dodávky elektřiny pro nezbytné provozy a služby včetně nemocnic a záchranných složek, začaly být přerušovány dodávky pro domácnosti a rovněž velké podniky, jako továrny firem Samsung, NXP Semiconductors a Infineon Semiconductors. Není přitom jasné, jak dlouho měly tyto firmy na přípravu, aby mohly co nejvíce zmírnit následky, ale lze tušit, že ne moc.

To přitom přichází ve dvojnásobně nevhodný čas. Jednak se po celém světě hledají rezervy pro výrobu čipů a celou situaci mohou odstavené továrny v Texasu pouze dále zhoršovat. A pak jde i o záměr firmy Samsung postavit právě v Austinu továrnu za 17 miliard dolarů , o čemž se rozhoduje právě v těchto dnech a týdnech.

Není přitom známo, jak moc budou firmy Samsung, NXP a Infineon tratit, což bude záviset právě i na tom, jak dlouho měly na přípravu před vypnutím energie a to pak ovlivní i rychlost opětovného rozjet výroby. I tak mohou jít škody do milionů a výpadek výrobní kapacity bude zcela jistě chybět. Samsung ovšem nezmiňuje, co aktuálně v Austinu vyrábí, ale historicky to byly paměti DRAM, NAND Flash a mobilní SoC a mělo by jít o 65 až 11nm technologie.

Ceny souvisejících / podobných produktů: