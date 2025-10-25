Samsung poodhalil paměti HBM4E, dosahují rychlosti 13 Gbps
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Dalším výrobcem, který chce být úspěšným na trhu s pamětmi HBM, je Samsung. Ten poodhalil budoucí čipy HBM4E s rychlostí až 13 Gbps.
Paměti HBM zažívají obrovský rozmach. Jsou totiž velmi rychlé, což přichází vhod na akcelerátorech pro AI. A poněvadž ty jsou v dnešní době umělé inteligence extrémně žádané, to pomáhá i zájmu o paměti HBM. Už brzy se očekává velký nástup jejich další generace, HBM4. Společnost SK hynix už spustila velkosériovou výrobu HBM4 s rychlostí 10 Gbps, Micron oznámil první vzorky HBM4 s ještě trochu vyšší rychlostí 11 Gbps. Pozadu ale nechce zůstat ani Samsung. Ten si zajistil kontrakty se společnosti Nvidia i AMD, přičemž na Open Compute Project (OCP) Global Summitu představil svá řešení pro novou generaci těchto pamětí.
V případě pamětí HBM4 to budou 24Gb varianty s 12H, tedy 12 vrstvami. Jejich rychlost má dosahovat 11 Gbps na pin, což bude v praxi znamenat propustnost 2,75 TB/s. V případě oznámených HBM4E, tedy jejich další vylepšené generace, můžeme počítat s 32Gb kapacitou a 12H nebo 16H. Rychlost se posune až na 13 Gbps, což by ve výsledku mělo znamenat propustnost 3,25 TB/s. Výrazně se má také zvýšit efektivita, která má být více než 2krát lepší než u dnešních čipů HBM3E. Dále se mluví o tom, že Samsung svým partnerům nabídl velmi atraktivní ceny svých HBM pamětí, které jsou údajně "příliš atraktivní na to, aby se daly odmítnout."
Zdroj: wccftech.com