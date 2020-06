Samsung SSD 870 QVO s kapacitou 8 TB nastupuje, má smysl?

Je třeba hned upozornit, že toto SSD bylo z nabídky Amazonu již odstraněno, takže se v ní nejspíše objevilo předčasně, ale zůstala nám tu alespoň jeho fotografie, která jasně ukazuje kapacitu 8 TB.

Pokud jde o preference českých zákazníků, stačí se podívat na nejprodávanější modely dle srovnávacích serverů. I v případě klasických pevných disků (HDD) se nejlépe prodávají 1TB až 4TB disky, čili zařízení s cenou cca do 3000 Kč s DPH. Nedá se přitom říci, že by 8TB disky z hlediska poměru kapacity a ceny vycházely hůře, dají se totiž sehnat i za méně než 6000 Kč, a tak lze tvrdit, že běžní zákazníci už o takovou kapacitu nejeví velký zájem. Obecně pak můžeme počítat s cenou cca 750 Kč na terabajt.

Běžné spotřebitelské SSD v podobě 2,5" modelu pro rozhraní SATA 6 Gbps s kapacitou 4 TB se pak pohybuje v hladinách ještě relativně mírně nad 10.000 Kč, pokud jde například o řadu WD Blue nebo Samsung 860 QVO. Ceny lepších modelů už ale strmě stoupají a s nimi i cena za terabajt, kterou bychom mohli v těchto případech stanovit na 2.600 Kč, a to budeme ještě mírní.

Jak na tom ale může být 8TB Samsung 870 QVO? Žádné takové SSD v nižších kapacitách zatím na našem trhu nenajdeme. Jde totiž evidentně o vrchol nové řady, která nastoupí právě po 860 QVO, takže nemůžeme vycházet z ničeho jiného než z ceny uvedené na Amazonu, která byla bez centu 900 dolarů. A ta v zásadě není špatná, neboť cena 4TB 860 QVO ve stejném obchodě činí 470 USD (u nás cca 11 až 12 tisíc korun), čili dle toho by se mohl i 8TB Samsung 870 QVO prodávat za cca 23 tisíc.

Čili tu máme nabídku 8TB pevných disků za cca 6 tisíc korun a téměř 4x dražší SSD se stejnou kapacitou, jehož jisté výhody plynou z bezhlučnosti, menších rozměrů, nižší spotřeby a vyššího výkonu. Budou ale právě v kategorii 8TB úložných zařízení tak moc důležité? To už pochopitelně závisí především na tom, k čemu je chce konkrétní zákazník použít, ale s ohledem na kapacitu 8 TB by to mohlo být spíše "běžné" ukládání dat a v takovém případě mohou jít výhody SSD stranou, aby se naplno projevila zásadní nevýhoda v několikanásobně vyšší ceně. Na druhou stranu je samozřejmě jen dobře, že kapacita SSD celkově roste, neboť i díky tomu postupně klesá cena za gigabajt.

Ceny souvisejících / podobných produktů: