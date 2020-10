Satelitů už je dost, SpaceX spouští Starlink Beta: "lepší než nic"

Je tu tak jisté procento satelitů Starlink , které neodpovídá, a nemůže tak být na orbitě řízeno pomocí jejich iontových motorů. Tyto satelity by ale měly vzhledem ke své nízké výšce postupně zpomalit a shořet v atmosféře, takže snad nenadělají větší škody. To je ten nejlepší možný scénář. V nejhorším případě pak může nastat srážka s nějakým důležitým objektem, přičemž SpaceX dostalo od FCC povolení provozovat Starlink ve výškách mezi 328 a 580 km, kde se pohybuje i Mezinárodní vesmírná stanice. Ovšem ani srážka s dalším nevýznamným satelitem by byla zlá, neboť by to znamenalo další spršku vesmírného smetí.