Scalpeři prodávají paměti DDR5 o stovky procent dráž

Grafické karty jsou už dlouho oblíbeným zbožím, na které se zaměřují scalpeři, ovšem v tomto případě se jejich ceny už postupem času víceméně srovnaly s cenami obchodů. Čili zpravidla není velký rozdíl v tom, zda se necháme obrat o peníze scalperem, nebo v rámci oficiálního distribučního kanálu. To ovšem pro paměti DDR5, alespoň zatím, neplatí.

Produkt Prodejní cena Cena na eBay Nárůst o Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-5200 32GB $329 $2500 660 % T-Force Delta RGB DDR5-6400 32GB $399 $1999 401 % Team Elite DDR5-4800 32GB $279 $1499 437 % Adata XPG Lancer DDR5-5200 32GB $299 $1100 268 % Crucial DDR5-4800 32GB $273 $890 266 % OLOy Blade DDR5-4800 16GB $169 $820 385 % GeIL Polaris RGB Sync DDR5-4800 32GB $428 $810 89 % Crucial DDR5-4800 16GB $136 $535 293 %

Rozdíl mezi DDR5 a grafickými kartami je ovšem ten, že v případě karet mají uživatelé a konkrétně hráči možnost leda zběhnout od PC ke konzolistům, případně využít streamovací službu, nebo se prostě jinak obejít bez nové karty. Pokud jde ale o paměti, můžeme si prostě pořídit snadno dostupné a levné DDR4, aniž bychom dle testů přišli o něco zásadního. Spíše naopak máme možnost ušetřit a standardu DDR5 ještě dopřát pár let vývoje, než do tohoto vlaku sami naskočíme.

Je tak skutečně s podivem, že ceny DDR5 se i u scalperů šplhají tak vysoko, že z hlediska procentuálního nárůstu to zahanbuje i grafické karty v době jejich největšího nedostatku. Na druhou stranu, kde je nabídka, nemusí být automaticky poptávka a DDR5 jsou aktuálně nové a horké zboží, v jehož případě lze nesmyslně předražené nabídky očekávat. Nicméně dle THW se sady DDR5 skutečně prodávají i za ceny mezi 1100 a 2500 dolarů a ne jen nabízejí.

Dodávky modulů DDR5 má přitom brzdit ne konkrétně nedostatek samotných pamětí, ale PMIC čipů potřebných v systému jejich napájení, který si na rozdíl od DDR4 nesou samy. Tento problém by se ale relativně brzy mohl vyřešit, neboť aktuálně se využívají především PMIC od Renesas a Samsung ve svých modulech využívá své vlastní. Čeká se tak na to, až začnou PMIC dodávat i jiní výrobci jako Richtek či Amtek a pak by měly dodávky citelně vzrůst.