Intel i9-12900K a DDR4 vs. DDR5: jaký je rozdíl?

Máme tu tak procesor Intel Core i9-12900K jako logickou volbu pro test DDR4 vs. DDR5, neboť co jiného použít, aby se mohl co možná nejvíce ukázat rozdíl mezi těmito paměťmi?

Pokud jde o rozdíly mezi nimi, těm jsme se věnovali už v testu serveru Tom's Hardware či ve starších článcích . Takže jen ve zkratce lze shrnout, že DDR5 mohou nabídnout celkově vyšší takty a datovou propustnost, ovšem stejně jako každá předchozí nová generace mají patřičně zvýšené hodnoty časování, takže pokrok v latencích se očekávat nedá (ale ani zhoršení). DDR4 zase mají neoddiskutovatelnou výhodu v nižších cenách a v tom, že jsou na trhu už dávno zabydleny, takže je lze sehnat zcela běžně v mnoha podobách.

Co se týče platformy Alder Lake-S, je třeba také počítat s tím, že DDR5 na rozdíl od DDR4 budou pracovat s Gear 2, čili s polovičním taktem kontroleru v procesoru oproti fyzickému taktu modulů, zatímco DDR4 využívají (při ještě rozumných taktech) Gear 1, neboli poměr 1:1. Budoucí DDR5 s fyzickým taktem cca nad 5000 MHz (DDR5-10000) by navíc měly využít dokonce už Gear 4, čili jen čtvrteční takt kontroleru.

V testu byl použitý ručně vyladěný kit G.Skill Trident Z se 4x 8 GB DDR4-3200 CL14, zatímco paměti DDR5 byly nastaveny na XMP profil s DDR5-5200 38-38-38-84, čili zde nebyly na rozdíl od testu Tom's Hardware splněny oficiální požadavky pro nastavení DDR5-4400, kvůli čemuž nebyl výkon nových pamětí pochopitelně nijak úžasný. Na druhou stranu má výše zmíněný DDR4 kit díky ručnímu ladění dle autorů testu výkon, jenž se má vyrovnat i některým modulům DDR4-3800.

S tímto nastavením pak proběhla řada herních i aplikačních testů, na něž se můžete sami podívat ve videu, ale i přes rychlejší nastavení pamětí DDR5 se ukázalo, že v případě her ani v tomto případě není o co stát. Ano, leckdy byla sestava s DDR5 rychlejší, ale jindy také pomalejší a rozdíly celkově nebyly propastné. Výjimka může být snad jen Rainbow Six Siege pod DX11, kde se ukázal značný rozdíl v FPS (1% LOW a především 0,1% LOW), ale ve prospěch DDR4. Ale co na tom, když i tak se snímkovací frekvence vždy pohybovala vysoko nad 200 FPS.

V aplikačních testech mohly mít DDR5 mírně navrch nad DDR4 například v Blenderu či Adobe Premiere, ale při kompilaci kódu zase vedly DDR4. Rozdíly se ale stejně vždy schovají do několika málo procent, pokud vůbec jde o více než jedno, takže i zde se nám ukazuje, že DDR5 ve své základní podobě zatím nemají téměř co nabídnout, zvláště když se do rovnice zamíchá navíc i jejich cena.



Ceny souvisejících / podobných produktů: