Série Ampere LHR s omezovačem těžby přijde uprostřed května

Je třeba říci, že NVIDIA si tímto postupem nehodlá altruisticky "utrhnout od huby", neboť právě v této době jsou na trh vysílány nové těžební akcelerátory CMP HX. Například model CMP 40HX přichází od Asusu s doporučenou cenou 699 dolarů, která odpovídá kartě GeForce RTX 3080, a přitom jde o obdobu staré RTX 2060 Super či RTX 2070, což jednoduše znamená, že výrobci se mohou těšit na vysoké marže.

Vysoké doporučené ceny (MSRP) těžebních akcelerátorů budou podpořeny i tím, že NVIDIA řádně omezí výkon těžby Etherea na herních kartách a pokud jí to tentokrát vyjde, těžaři budou motivováni sáhnout právě po akcelerátorech CMP HX. Tím se ovšem mnohé dostupné kapacity, které by jinak sloužily k výrobě herních karet, rozdělí mezi ně a akcelerátory a je otázka, zda právě akcelerátory nakonec nedostanou ve výrobě přednost.

NVIDIA se tak dle zdrojů serveru VideoCardz chystá nahradit všechny stávající GeForce Ampere od RTX 3060 po RTX 3090 novými modely, které se budou od starých lišit ve dvou věcech. Jednak už budou podporovat funkci RezisableBAR nabízející procesoru plný přístup do paměti karty a pak to bude onen omezovač výkonu těžby Etherea.

Mluví se tu přitom o sérii LHR (Lite Hash Rate), ovšem takové označení na krabici nenajdeme, stejně jako jiné rozlišení staré a nové verze, a bez instalace karty či prozkoumání označení vyrytého na samotném GPU tak nepoznáme, jakou si kupujeme. Tato skutečnost tak bude nahrávat tomu, aby těžaři od poloviny května už raději GeForce nekupovali, pokud tedy nebudou sami lépe informováni.

NVIDIA také mlčí o tom, jaká konkrétní opatření byla provedena tentokrát, pokud jde o zabezpečení proti odemknutí plného výkonu těžby a i to je pochopitelné. Čím méně se toho bude vědět, o to obtížněji se bude ochrana lámat. Nakonec se také dozvídáme, že GeForce RTX 3090 by jako jediná nemusela mít omezený výkon, neboť tato karta je už sama o sobě pro těžbu nevhodná kvůli vysoké pořizovací ceně. Nicméně i tak má dostat novou verzi GPU GA102-302 a podporu RezisableBAR.

