Škoda chystá Elroq, EV za 25 tisíc EUR i elektrický ekvivalent Octavie Combi

Spousta lidí je proti elektromobilům, případně připouští, že si ho koupí “až…”. Často se zmiňuje např. absence levného elektromobilů za cenu výrazně pod milion Kč, nezřídka se mluví také o elektrickém kombíku. Je spousta elektrických sedanů, crossoverů nebo SUV, ale s kombíky s elektrickým pohonem je to hodně slabé. Automobilka Škoda by ale některé z těchto požadavků mohla v nejbližších letech splnit. Nedávno totiž oznámila, že chystá do roku 2026 hned 6 elektrických modelů. Změní tím i postoj Čechů k elektromobilitě? To se dozvíme asi až za pár let.

Jednou z novinek má být právě elektrický ekvivalent Octavie Combi. Mělo by jít o vůz zhruba o délce 4,6 metru, nabídnout velkorysý prostor a doufejme že nejen pro zavazadla, ale i pro posádku. Tento vůz se má představit v roce 2026.

Dalším velmi důležitým modelem má být kompaktní SUV o délce zhruba 4,2 metru, které by dle Škody mělo nabídnout zhruba prostor modelu Scala. Počítá se s cenou okolo 25 tisíc EUR (cca 585 tisíc Kč), což na danou velikost stále nebude zrovna levné auto, ale přece jen už by to byl elektromobil ne o moc dražší než spalovací varianta. Ostatně Scala začíná na 460 tisících, Kamiq na 480 tisících. To už bychom se dostali na zhruba 20% rozdíl. Tohoto vozu bychom se měli dočkat v roce 2025.

Elektrickou alternativou k trochu většímu Karoqu by měl být model, který je nyní nazýván Elroq. Ten by měl zamířit do velmi populární třídy kompaktních SUV, která se zejména v Evropě liší velké oblibě.

V roce 2025 se objeví i modernizované verze SUV Enayq iV a Enyaq Coupé iV. Šestým modelem by pak mělo být velké, 4,9 metru dlouhé SUV vycházející ze studie Vision 7S, to je naplánované na rok 2026 a má být zajímavé zejména královským vnitřním prostorem.