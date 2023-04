Volkswagen uvádí elektrický ID.7, nový sedan slibuje 700km dojezd

Automobilka Volkswagen představila nový elektromobil ID.7, který by se nejspíš měl stát jakýmsi "elektrickým Passatem". Novinka je postavena na platformě MEB a využívá nového elektrického pohonného systému APP550, který by měl být znatelně efektivnějším než předchozí systémy. Nízká spotřeba nebyla úplně nejsilnější stránkou u ID.3, tak snad se to tady ještě o něco zlepší. Nezávisle na velikosti akumulátoru by měly mít obě dvě nabízené verze max. výkon 210 kW (286 koní). Mělo by tedy jít o vůz s velmi solidní dynamikou.



Nový Volkswagen ID.7 je mířen zejména na uživatele, kteří jezdí dlouhé trasy při vyšších rychlostech (a fleetové zákazníky obecně), což se doposud s elektromobilem moc neslučovalo. Při rychlé jízdě požadavek výkonu výrazně roste a elektromobil se svým vyrovnaným průběhem efektivity tak výrazně navyšuje spotřebu. Spalovací motor se naopak na dálnicích dostává do efektivnějšího režimu, takže jeho spotřeba navzdory potřebě vyššího výkonu až tolik nestoupá, na druhou stranu to má pro něj nevýhodu v tom, že při malém požadavku výkonu kvůli špatné efektivitě ani tak moc neklesá. I proto mají elektromobily nejhorší výsledky na dálnici a nejlepší zase ve městě, kde tomu dopomáhá ještě rekuperace. A právě tam má naopak spalovací motor výsledky nejhorší.



Volkswagen zde tvrdí, že jeho nová ID.7 může mít až 700km dojezd dle normy WLTP. Uvážíme-li, že tato verze má 91kWh akumulátor, z něhož je využitelných 86 kWh, znamenalo by to průměrnou spotřebu 12,3 kWh/100km, a to mi přijde na tak velké auto dost optimistická hodnota. K dispozici bude i 82kWh varianta s využitelnými 77 kWh, zde by měl být dojezd 615 km. Vysokému dojezdu na dálnici by však vedle efektivního elektromotoru měl dopomoci i velmi dobrý koeficient aerodynamického odporu Cd 0,23. Výsledný odpor ale závisí také na čelní ploše a ne jen tvaru, ta pak činí 2,45 m2.

Uvážíme-li, že VW ID.3 má dle mnoha testů při tachometrových 130 (skutečných cca 122 km/h) spotřebu zhruba 20-20,5 kWh/100 km, ID.7 by s efektivnějším motorem a výrazně aerodynamičtější karoserii (2,45m2×0,23 = 0,564 m2 proti 2,36m2×0,267 = 0,63 m2) mohl jít na dálnici ještě níže a asi by mělo být možné dostat se na 450 km. Pochopitelně není moudré vyjíždět baterii do nuly a nabíjet do 100 % (důvodů je více, jednak pomalé nabíjení posledních procent, jednak to nesvědčí většině Li-Ion akumulátorů s výjimkou LFP, ty zde ale nejsou použity), takže realitou bude spíše 300-400 km, tedy asi 2,5 až 3 hodiny jízdy. Náhrada dálničního trhače Passatu TDI to ještě úplně není, ale už to není až tak nepoužitelné. Ve městě a mimoměstské jízdě by se ale asi ID.7 přes 550-600 km dostat i mohl.

Volkswagen ID.7 podporuje 200kW nabíjení a ačkoli výrobce neudává dobu nabíjení, z výše uvedených čísel mi vychází, že v ideálním nabíjecím pásmu (u VW obvykle do 30 %) by to znamenalo zhruba 100 km za 6 minut nabíjení. Auto má 4,96 metru na délku a rozvor 2,97 metru, měl by tedy nabízet velkorysý vnitřní prostor.

Uvnitř najdete 15" obrazovku infotainmentu, čelní sklo má head-up displej. Vůz může být vybaven zatmívacím panoramatickým střešním sklem, nechybí ani digitální hlasový asistent IDA. Zakoupit lze i adaptivní sedadla Climatronic s vyhříváním, chlazením, sušením a případně i masážními funkcemi. O zvuk se stará 700W audio soustava Harman Kardon se 14 reproduktory. Společnost Caraid (softwarová divize VW) vyvinula jízdní asistenty Travel Assist pro jízdu na dálnicích při rychlosti nad 90 km/h. Je tu i parkovací asistent (řidič může být i vně vozidla). Volkswagen ID.7 přijde do Evropy a Číny na podzim letošního roku, do Ameriky zavítá v roce 2024.