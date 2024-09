Snapdragon X Plus X1P-42-100 dostane 8 jader a GPU s velmi nízkým výkonem

Procesory Qualcomm Snapdragon X Plus a X Elite se jen pomalu prosazují na trhu. Nejsou z nejlevnějších, problémy s kompatibilitou také nejsou ještě plně vyřešeny. Jednou z cest by mohly být i levnější čipy , tedy krok směrem tam, kde už Qualcomm byl s čipy Snapdragon 8cx. Mluví se totiž o přípravě 8jádrového čipu, přičemž dnes nabídka začíná modelem X1P-64-100 s 10 jádry . Novinka by měla mít 24 MB L2 cache (12 MB na každý 4jádrový cluster) a frekvence do 3,4 GHz. Výrazným krokem zpět by ale mělo být GPU Adreno X1-45, které by mělo mít znatelně slabší výkon než GPU ve výkonnějších procesorech ostatních Snapdragonů X. Procesor by tak měl být cílen především na pracovní počítače, kde vůbec nepůjde o herní výkon. NPU by ořezáváním nejspíš nemělo být nijak ovlivněno.