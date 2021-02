Sociální síť Clubhouse potvrzuje úniky audio dat na jiné webové stránky

Clubhouse je novou sociální sítí, jejíž popularita v posledních týdnech hodně roste (zasadil se o to i jeden rozhovor s Elonem Muskem). Síť míří spíše na intelektuální uživatele, neboť nabízí především diskuze různých lidí nad zajímavými problémy. Lidé se zde dělí na diskutující a posluchače, přičemž i posluchač se může přihlásit o slovo a přidat se do diskuze. Kdo však poruší podmínky sítě, bude se nevhodně chovat, může obdržet doživotní ban. Vzhledem k tomu, že je registrace vázána na telefonní číslo, opětovné přihlášení do aplikace nebude tak jednoduché jako registrace pod jiným e-mailem. Navíc je do Clubhousu možné dostat se jen přes pozvánku a aplikace je prozatím dostupná pouze pro Apple iOS. A jedním z pravidel sítě je i to, že nahrávání a streamování audia není dovoleno, pokud to explicitně nepovolí účastníci diskuze. Právě toto porušil jeden z (nyní už bývalých) uživatelů této sítě.



Přišel na to, jak z aplikace dostat několik audio streamů najednou, které pak zveřejnil k přehrání na webových stránkách mimo aplikaci. Zjistil totiž, že jeden uživatel může být připojen k více rozhovorům najednou a přes API aplikace se tak připojil hned k několika diskuzím pod svým loginem. Na své stránce pak vytvořil napojení na Clubhouse API a umožnil tak přehrávání dalším lidem, kteří dosud nedostali pozvánku do aplikace. Clubhouse už přikročil k opatřením, aby něco takového nebylo možné. Ostatně i díky podobnému úniku jsme měli možnost dostat se k nahrávce rozhovoru s Elonem Muskem.



