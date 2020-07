Solar Orbiter poslal první data, máme tu i snímky Slunce z nejkratší vzdálenosti

Solar Orbiter odstartoval vstříc Slunci teprve na začátku tohoto roku a už nyní tu máme první snímky, které vědcům pomohou lépe pochopit provázanost atmosférických vrstev Slunce s jeho povrchem či děním uvnitř a v důsledku i to, jak Slunce působí na své okolí včetně Země.

Snímky byly zachyceny pomocí Extreme Ultraviolet Imager, čili ve vlnové délce pouze 17 nm, což spadá do extrémní ultrafialové části elektromagnetického spektra. Odhaluje se tím především vrchní část koróny Slunce s teplotami přes milion stupňů Celsia.

Solar Orbiter prodělal svůj první blízký průlet kolem Slunce uprostřed června, a to ve vzdálenosti cca 77 milionů kilometrů, což nepředstavuje ten nejtěsnější průlet lidské sondy, ale žádná taková nenesla přístroje, které by naši hvězdu z takové vzdálenosti fotily. Solar Orbiter jich nese rovnou šest, každý s jiným účelem. Díky novým snímkům se ukázala i malá horká místa, která astrofyzik David Berghmans (Royal Observatory of Belgium) označuje za táboráky (campfire - na obrázku označené šipkami).

Tzv. táboráky mají snad být menší verzí slunečních erupcí a jsou alespoň milionkrát menší, což ilustruje i to v jakých detailech Solar Orbiter Slunce nafotil. A jsou také doslova všude, kam se podíváme, přičemž není jasné, jak vznikají. Že jde o miniverze erupcí, to je tak zatím pouze první nástřel a pokud ano, takovéto táboráky po mohly přispívat k zahřívání sluneční atmosféry, která je dobře známá tím, že může mít cca 300krát vyšší teploty než samotný povrch Slunce. Nyní by bylo vhodné přesně změřit teplotu v oblasti těchto táboráků a naštěstí má Solar Orbiter ve své výbavě i přístroj SPICE (Spectral Imaging of the Coronal Environment), který právě to dovede. Jeho výsledky ale dorazí až s další várkou dat.

NASA také zveřejnila další snímky, které přinesl třeba SoloHI (Solar and Heliospheric Imager), jenž se zaměřil na světlo Slunce odrážené meziplanetárním prachem. Výsledky jsou zatím nadějné a dle Russella Howarda z americké Naval Research Laboratory bude možné díky nim spatřit strukturu slunečního větru, až se Solar Orbiter dostane ještě blíže ke Slunci.

Prozatím tak šlo jen o zkoušku funkčnosti SoloHI, což platilo i pro PHI (Polar and Helioseismic Imager), který bude zase mapovat magnetické pole Slunce se speciálním zaměřením na jeho póly. Solar Orbiter má totiž oběžnou dráhu, která ji zavede i nad póly, takže nám poskytne pohled na Slunce z perspektivy, která nám je při sledování ze Země stále skrytá.

Krom toho všeho má Solar Orbiter ve výbavě také přístroj SWA (Solar Wind Analyser), jenž už poskytl první data o tom, jaké těžké ionty jsou zahrnuty v solárním větru v oblasti vnitřní heliosféry (uhlík, kyslík, křemík, železo a další). ESA pak připravila celou galerii snímků a videí od nové sondy, takže můžete pokračovat na tento odkaz.

