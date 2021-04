Sonda New Horizons už je 50 AU daleko, zkusila vyfotit Voyager 1

New Horizons je velice rychlá sonda, ale vzhledem k velikosti Sluneční soustavy bude potřebovat ještě hodně času, než dostane do mezihvězdného prostoru jako Voyager 1 a 2. Nicméně Voyager 1 startoval už v roce 1977, zatímco New Horizons vzlétla v roce 2006 a za devět let se dokázala dostat k Plutu, které bylo mezitím reklasifikováno z planety na trpasličí planety. Pluto se přitom nachází téměř 30 astronomických jednotek (AU, cca 150 mil. km) daleko, přičemž NASA nyní oznámila, že New Horizons dosáhla již vzdálenosti 50 AU.

Sonda se tak jako pátá v pořadí zařadila po bok obou Voyagerů a také sond Pioneer 10 a 11, které se jako jediné dokázaly dostat tak daleko. NASA to oslavila i pořízením fotografie, kde máme zakroužkovanou oblast a právě v ní někde se nachází sonda Voyager 1, jako by ji snad New Horizon stíhala.

I kdyby New Horizon letěla stejným směrem, měla by to marné, i když se sama vzdaluje vysokou rychlostí kolem 13 km/s. Voyager 1 totiž díky sérii gravitačních manévrů zrychlil na 17 km/s, takže nejen že má časový náskok, je také rychlejší, takže New Horizon nemá šanci jej dohnat.

New Horizon je ovšem stále ve velice dobré kondici, spoléhá se na zdroj z vlastního radioizotopového termoelektrického generátoru, který má vydržet dodávat energii ještě dlouhou řadu let, a to až do konce 30. let. NASA tak doufá, že se jí povede navštívit cestou ven ze Sluneční soustavy další objekt v Kuiperově pásu, po němž nyní pátrají výkonné teleskopy jako japonský Subaru. Nic tak ještě není rozhodnuto, ale času je ještě dost a NASA se mezitím chystá do New Horizons během letošního léta uploadovat nový software, který má zlepšit její "vědecké schopnosti".

