SpaceX chystá další test prototypu Starship, vydá se do výšky 18 km

Chystá se tak zkouška prototypu Starship SN8, která proběhne nejdříve za týden a my se přímo od Elona Muska dozvídáme, že tentokrát už bude jeho test zahrnovat výlet do výšky 60.000 stop, čili více než 18 kilometrů. Tam na něj firma SpaceX pochopitelně nezapomene a nenechá jej spadnout do moře. SN8 se pokusí zase přistát, stejně jako naposledy prototyp SN6. Ten ale měl za úkol vylétnout pouze do výšky 150 metrů jako i předchozí verze.

Dle tweetu Elona Muska z neděle bude do týdne dokončen čumák rakety s křidélky a poté bude následovat statický zážeh, kontrola, ještě jeden statický zážeh a pak výstup do výšky 18 kilometrů. A to už je jiná písnička než nesmělé vykukování z oblaku kouře ve výšce 150 metrů.

Společnost SpaceX tak evidentně zjistila, že jí zvolená ocel, z níž staví nové rakety, bude schopna přežít start i přistání. Právě to bylo cílem předchozích testů, kdy šlo v podstatě jen o velkou trubku s raketovým motorem Raptor. Nový prototyp SN8 už vypadá mnohem lépe a má svým tvarem už blíže k finální podobě Starship, i když i to je relativní, jak ukazuje následující renderovaný snímek.

Vývoj lodí Starship má aktuálně ve firmě SpaceX nejvyšší prioritu a až bude dokončena, půjde o zcela bezprecedentní zařízení, které má být schopné do vesmíru dopravit až 100 lidí, nebo více než 100 tun materiálu.



Ceny souvisejících / podobných produktů: