SpaceX končí s výrobou lodí Crew Dragon, proč, když jsou stále potřeba?

Společnost SpaceX svůj souboj s Boeingem a jeho Starlinerem jednoznačně vyhrála. Nyní se už chystá mise Crew-4, zatímco Starliner za sebou nemá ani zkoušku, která spočívá v automatickém připojení k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), od níž se loď po několika dnech zase odpojí a přistane na Zemi. Lodi Crew Dragon jsou tak stále jediné, které NASA může využít pro vynášení astronautů na ISS, přičemž vztahy s ruským Roskosmosem jsou aktuálně na bodu mrazu a i Rusové to dali jasně najevo nejen prostřednictvím vyjádření šéfa Roskosmosu, ale i startem rakety se satelitem Meridian M , která měla na sobě všeříkající písmeno Z.

Proč tedy SpaceX ruší výrobu lodí Crew Dragon? Důvod je prostý. Dle Elona Muska bude totiž flotila čtyř těchto lodí do budoucna stačit a nyní se budou moci uvolnit potřebné zdroje i prostory na výrobu lodí Starship.

Otázka tedy je, jak dlouho mohou čtyři lodě Crew Dragon vydržet "v oběhu", neboť lze asi těžko předpokládat, že jejich výroba bude někdy obnovena. Vyloučeno to pochopitelně není, nicméně budoucnost firmy SpaceX spočívá právě v lodích Starship. Crew Dragon mezitím s posádkou startoval už pětkrát, pokud počítáme i první zkušební misi pro NASA a pak i ryze soukromou v předchozím roce.

Můžeme také počítat s tím, že přes všechny potíže a odklady bude (snad už letos) konečně připraven i Boeing Starliner, takže NASA nebude spoléhat jen na SpaceX. Ta navíc bude i nadále vyrábět veškeré díly, které se musí v lodích Crew Dragon po každé misi vyměnit, přičemž každá z nich by měla vydržet deset startů. Čili za takových okolností to vypadá, že čtyři lodi Crew Dragon skutečně budou stačit a sloužit by mohly ještě dlouho poté, co se s prvními lidmi proletí i Starship.



Stín na to však vrhá pomalý vývoj v posledních měsících, který jde na vrub designovým změnám v motorech a také byrokracie, respektive povolení ze strany FAA . Zrovna před pár dny jsme se dozvěděli, že zveřejnění potřebné zprávy se opět odkládá, a to o jeden měsíc na konec dubna. Původně přitom měla být připravena do konce minulého roku, což se nestalo a za odklady dle FAA stojí především desítky tisíc připomínek ze strany veřejnosti. Nicméně vývoj v rámci programu Starship dále běží i tak, stejně jako výroba potřebných motorů Raptor a Elon Musk minulý týden uvedl , že se první orbitální test podaří provést snad během května.

