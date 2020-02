SpaceX vynese v Dragonu na orbitu čtyři vesmírné turisty

Vypadá to, že společnost SpaceX vyhrála závod s Boeingem o to, kdo bude moci jako první vynést pro NASA na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) astronauty. SpaceX má splněny všechny hlavní testy , zatímco Boeing při posledním selhal a ačkoliv to vypadalo, že by jej NASA přesto mohla uznat, poslední zprávy zahrnovaly nelichotivé poznámky o tom, jak to Boeingu funguje

SpaceX by tak mohlo každou chvíli oznámit alespoň přibližné datum své premiéry s astronauty mířícími k ISS, ovšem zatím se dozvídáme o partnerství s firmou Space Adventures, které znamená, že SpaceX se pustí do vesmírné turistiky, a to v horizontu dvou let. Do té doby by totiž měli v Crew Dragonu vyletět na oběžnou dráhu první čtyři turisté.

Společnost Space Adventures se orientuje na ty nejbohatší zákazníky a nenabízí jen krátkodobé pobyty na okraji vesmírného prostoru, ale celý výběr možností včetně výletu k Měsíci a oběh kolem něj. Zrovna v tomto případě se počítá s využitím ruských raket (blíže nespecifikováno), což obecně platí i pro další nabídku této firmy. Ta ale nyní zahrnuje i prostředky firmy SpaceX.

Pokud tedy má někdo volné statisíce či spíše miliony dolarů, čeho se může dočkat? V tomto případě se jedná pouze o využití lodi Crew Dragon vypuštěné pomocí rakety Falcon 9, čili půjde o stejnou raketu a loď, kterou budou k ISS létat astronauté v rámci NASA Commercial Crew Contract. Turisté se ovšem dostanou do dvakrát až třikrát větší výšky, než v jaké obíhá Zemi ISS, čili do cca 800 až 1200 km. Jinak ovšem není známo, jak dlouho by si měli ve vesmíru pobýt a na jakou dráhu se vydají.

SpaceX jinak stále počítá s výletem japonského miliardáře kolem Měsíce. Yusaku Maezawa se ale s firmou domluvil přímo, zatímco partnerství se Space Adventures znamená, že služby firmy SpaceX jsou poprvé nabízeny veřejně. Maezawa se ale může těšit nejdříve na rok 2023, zatímco do té doby by si už měli svůj výlet v Dragonu odbýt první turisté, neboť v jejich případě se počítá s přelomem let 2021 a 2022.

Ceny souvisejících / podobných produktů: