SpaceX vynese vesmírné turisty na ISS už příští rok

Společnost SpaceX amerického podnikatele Elona Muska se připravuje na vynesení svých prvních astronautů NASA na Mezinárodní vesmírnou stanici. Pozornost se ale také upíná na plánované komerční cesty kosmických turistů se SpaceX.

Pro let turistů do kosmu s firmou SpaceX navázala spolupráci společnost Axiom Space, součástí dohody je, že poletí tři platící turisté a jeden zaměstnanec společnosti Axiom Space. Ten bude mít za úkol zajistit, aby pasažéři nezasahovali do cenné práce členů posádky NASA na ISS a nijak ji nenarušovali. Desetidenní mise bude uskutečněna v kosmické lodi Crew Dragon, která je upravena pro lety s lidskou posádkou. Dva z deseti dnů mise se společností Axiom Space jsou vyhrazeny na přesuny na trase Země-ISS. Termín turistického letu je plánován už někdy během druhé poloviny roku 2021.

Kosmická loď Crew Dragon je loď primárně vyvinutá pro přepravu astronautů NASA na ISS, první let s kosmonauty by se měl konat někdy v období od dubna do června tohoto roku. Společnost Elona Muska totiž zvládla úspěšně všechny hlavní testy , které jí cestu k ISS s posádkou otevírají.

SpaceX uzavřela během února dohodu i se společností Space Adventures pro komerční lety s kosmickými turisty na oběžnou dráhu Země. Zájemci by se tak mohli podívat do dvojnásobné až trojnásobné výšky, než se nachází Mezinárodní vesmírná stanice.

Žádná ze zúčastněných firem neprozradila, kolik přesně takový výlet do vesmíru stojí, společnost Axiom Space ale dříve uvedla, že "jízdenka" pro jednu osobu by vyšla na 55 milionů dolarů (více než 1,2 miliardy Kč) a mají již jednoho zájemce. Když NASA minulý rok oznámila, že otevírá Mezinárodní vesmírnou stanici i pro soukromé osoby, uvedla, že za každou osobu si bude účtovat 35 000 dolarů za noc, což je přibližně 785 000 Kč. Stojí také za zmínku, že společnost Axiom Space je firmou, kterou si NASA vybrala na sestavení prvního obyvatelného komerčního modulu k Mezinárodní vesmírné stanici.