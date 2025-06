Srbské Li-Ion LFP baterie ElevenEs dosahují 190 Wh/kg a nabíjení 10C

Evropa sice není lídrem ve vývoji akumulátorů, přesto se tu najde několik firem. Jedna taková je v Srbsku a jmenuje se ElevenEs. Na svědomí má nový akumulátor typu Li-Ion LFP se jménem Edge574 Blade Cell. Podporuje velmi rychlé nabíjení 10C, což znamená, že ve špičce zvládne takovou rychlost nabíjení, že by se celá mohla nabít za 1/10 hodiny, tedy za 6 minut. To ale platí pro špičku, jenže průběh nabíjení ale není konstantní, a tak to mezi 10 a 80 % zabere 12 minut, což je sice násobně déle, ale stále velmi pěkné číslo. Ve výsledku to při akumulátoru s 210 takovými články (100 kWh*) může při teplotě 25 °C znamenat 1MW nabíjení a dobití 1,1 km dojezdu za sekundu, tedy 66 km za minutu.

Když bude chladněji okolo 10 °C, pak už se dostáváme na 18 minut a 44 km dojezdu za minutu. Při 0 °C klesá maximální nabíjecí výkon na 415 kW (stále opravdu hodně, nicméně proti maximu velký propad) a za minutu jde o 25 km dojezdu.

Obecně ale vlastnosti v chladu nejsou až tak silnou stránkou této baterie, což o LFP platí obecně s výjimkou některých nedávných novinek. Funguje sice v teplotním rozsahu -30 °C až +60 °C, nicméně při -10 °C už nabídne jen 75 % své nominální kapacity. Ono jiné Li-Ion na tom sice obvykle nejsou o moc lépe (a některé i mnohem hůře, najdeme i články, které při této teplotě spadnou pod 50 %), ale některé nové směsi mají propady výrazně nižší (např. LFP od SEVBu slibuje 90 % při -20 °C, LMFP od Gotionu při -20 °C dokonce 93 %).

Životnost je na poměry LFP také překvapivě nízká, i když prakticky více než dostačující. Výrobce uvádí okolo 500 tisíc km, což dalece překonává nájezdy drtivé většiny vozů, nicméně mnohé LFP se na základě počtu nabíjecích cyklů dostávají teoreticky hodně přes milion km. Slušná je energetická hustota článku, ta hmotnostní činí 190 Wh/kg, což v u LFP patří k nadprůměru (ten je okolo 170 Wh/kg, i když v posledních letech roste). Objemová energetická hustota je pak 420 Wh/l.

*Při rozměrech 574,2×120×16,4 mm má jeden článek 0,00113 m3, tedy 1,13 litru. 210 takových článků je pak 273,3 litru. Při energetické hustotě 420 Wh/l to znamená 99.668 Wh, tedy 99,7 kWh.