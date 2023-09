S.T.A.L.K.E.R. 2: reakce vývojářů na diskuzi o downgradu grafiky v nejnovějším traileru

rozhovoru s IGN, konkrétně Maksym Yanchyi, programátor verze hry pro Xbox, a Zakhar Bocharov, PR manažer herního studia. Na úvod mohu shrnout, že jejich komentář odpovídá mé dřívější úvaze o tom, proč zveřejnili nový trailer, který obsahoval horší grafické zpracování než to, co prezentovali dříve. Ale vezmeme to postupně, co k tomu teď vlastně řekli. Nejnovějšímu traileru na připravovanou hru S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, na základě kterého vznikla diskuze, zda v průběhu vývoje došlo k downgradu grafiky, jsme se věnovali před 2 týdny v době konání Gamescomu . Jelikož někteří hráči dávali najevo své zklamání z toho, jak trailer vypadal, vývojáři z GSC Game World se k tomu před pár dny vyjádřili v, konkrétně, programátor verze hry pro Xbox, a, PR manažer herního studia. Na úvod mohu shrnout, že jejich komentář odpovídá mé dřívější úvaze o tom, proč zveřejnili nový trailer, který obsahoval horší grafické zpracování než to, co prezentovali dříve. Ale vezmeme to postupně, co k tomu teď vlastně řekli.

Záměrně prý nezvolili marketingový způsob, který by spočíval v prezentaci vyladěné úžasně vypadající ukázky. Ale namísto toho ukázali, v jaké podobě to lze aktuálně hrát (označili to za "hráčský přístup"), přestože to ještě není ideální a jsou jim jasná rizika. Ale rozhodli se tak, protože chtěli ukázat skutečně hratelnou verzi.

Uvedli, že když se během vývoje průběžně zveřejňují marketingové materiály (jako trailery nebo screenshoty), vždy se objeví někdo, kdo bude mluvit o downgradu grafiky. Takže z toho bude vždy někdo zklamaný. V případě tohoto traileru jeho podoba v první řadě odráží to, že se na hře neustále pracuje. A může dojít ke změně. Hratelné demo na Gamescomu bylo pro vývojáře prioritou a jelikož nebylo určené pro zveřejnění, vytvořili nový trailer coby ukázku toho, co si novináři už mohli zahrát. A v některých aspektech prý to hratelné demo dokonce vypadalo lépe než ten trailer.

Citace vývojářů z rozhovoru s IGN: “We decided to take not a marketing approach, like showing something really polished and beautiful in a safe way, but rather a player approach, so you can play it even though it's imperfect.”



“Of course there are certain risks implemented because the polishing goes all the way through. But that's how we decided to approach that, to give players a chance to play the game.”

“When you are constantly releasing marketing materials, trailers, etc, it's like some people always say that it's downgraded. You can always see someone unhappy with what they see. I guess that downgrade thing is a result of the game being work in progress first of all. And it can be changed. In certain aspects the demo we showed, it looks more beautiful than the trailer we released."

“The build obviously was a priority for people to play here [gamescom]. Also we wanted them to have a glimpse of what's in the demo because we're not sharing it publicly. So it's like a showreel for the demo, the trailer itself.”