STALKER 2: Heart of Chornobyl: nový gameplay trailer

Původně měl S.T.A.L.K.E.R. 2 vyjít už v roce 2012, ale tehdy namísto toho došlo z finančních důvodů k jeho zrušení. V roce 2018 ale byla oznámena opětovná práce na projektu. V rámci E3 2021 jsme se pak dočkali prvního oficiálního traileru, na jehož konci byl uveden termín vydání 28.4.2022. Do toho ale letos promluvila válka na Ukrajině, jelikož má vývoj na svědomí ukrajinské herní studio GSC Game World. Aktuálně je termín vydání stanoven na rok 2023 pro PC (Steam, Epic Games Store, GOG, Microsoft Store) a Xbox Series X/S.

Hra nakonec poběží na Unreal Enginu 5, takže je tu velký potenciál na hodně působivé herní prostředí vzhledem k tematickému zasazení (mutanti, anomálie, artefakty) a technickým možnostem, které tento engine nabízí. Ostatně se můžete podívat sami, na co se můžeme těšit:

Také se můžete podívat na dřívější trailer, který se objevil před rokem na E3 2021:

Hru je sice možné si předobjednat, ale obecně nevidím důvod, proč něco takového dělat. Tím spíše vzhledem k tomu, v jakém technickém stavu velké hry kolikrát vycházejí. Kromě toho teď lze v rámci aktuálních slev koupit na Steamu bundle prvních 3 her za 11,55 EUR (do 5. ledna 2023). Jen je třeba zohlednit, že jde o více než 10 let staré tituly, jejichž ovládání a interface může na mladší hráče působit poněkud neohrabaně.