Standard ATX12VO proniká mezi značkové desky, má jej MSI Pro H610M

ATX12VO je standard vymyšlený a prosazovaný firmou Intel, přičemž tu jde jednoduše o to, že se z napájecího systému pro základní desky zcela vymýtí veškerá jiná napětí, než je 12 V. To znamená, že do základních desek půjde už jen 12 V a potřebných 3,3 a 5 V si tyto desky případně vytvoří samy. V dnešních počítačích přitom jde především o samostatná úložná zařízení jako 3,5" HDD či 2,5" SSD, ale potenciálně i o různé čtečky karet, mechaniky, atp. Někdo už si ale vystačí pouze s M.2 SSD, která jsou umístěna přímo na desku a v takovém případě je klasický standard ATX12V z velké části zbytečný.



O základní desce MSI Pro H610M 12VO jsme se dozvěděli už v zimě, přičemž právě ta aktuálně přichází na trh. V obvyklé pozici můžete vidět hlavní napájecí konektor, který ale má už jen deset pinů sloužících pro komunikaci se zdrojem, napájení a nechybí ani VSB pro pohotovostní režim, ale ani ten už nemá 5 V, ale 12 V.

MSI tak s podporou nového napájecího standardu začíná zlehka v rámci desky s low-endovým čipsetem H610 pro procesory v LGA 1700. To má svůj smysl, neboť takovou desku asi nebudeme chtít využít v sestavě, do níž budou zapojena kvanta úložných zařízení. Postačí tu tak čtyři porty SATA 6Gb/s, k nimž musí právě deska poskytnout příslušné napájení a k tomu poslouží malé čtyřpinové konektory pod hlavním napájecím ATX12VO.

Jinak tato deska nabízí dva sloty DIMM, a to ne pro DDR4, ale už DDR5-4800, jeden hlavní PCIe x16 verze 4.0 plus jeden PCIe x1 verze 3.0. SSD ale můžeme zapojit přímo na desku do M.2 slotu s PCIe 3.0 x4.

Intel také letos v březnu aktualizoval své specifikace ATX12VO na verzi v2, a to především proto, že je chtěl obohatit o nový 12+4pinový konektor 12VHPWR, který se už stal součástí standardu ATX 3.0. Nejde tu ale o nic jiného než o nové napájení grafických karet s možnosti volby 150, 300, 450 či rovnou 600W verze. Se základními deskami to tak nemá nic společného.