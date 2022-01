MSI přijde s levnou deskou pro Alder Lake s napájením ATX12VO

Čipset Intel H610 stojí nejníže v hierarchii série 600, a deska MSI Pro H610M 12VO tak rozhodně nebude patřit mezi drahé modely, což je menší překvapení potom, co MSI loni představilo svou desku Z590 Pro 12VO , kterou ale aktuálně ani nemůžeme najít v nabídce firmy, a tak to vypadá, že se snad nakonec ani nezačala prodávat, přinejmenším ne v maloobchodě.

My bychom se tak nemuseli dočkat ani modelu MSI Pro H610M 12VO, neboť dle THW půjde o desku určenou především pro výrobce počítačů. Jistá možnost tu přeci jen je, i když my stejně o nic nepřijdeme, pokud se tak nestane. Ostatně se nedá říci, že bychom se na trhu mohli prodírat nabídkou napájecích zdrojů se standardem ATX12VO. Nějaké sice už byly představeny, jako třeba FSP Group FSP750-27SCB či High Power HP1-P650GD-F12S, ale sehnat je, to už je jiná věc.