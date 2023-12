Starfield: další updaty přidají mapy měst, nové způsoby cestování, FSR 3, XeSS

Poslední velký update 1.8.86 pro hru Starfield vyšel 20. listopadu a navazoval na dříve vydaný beta update 1.8.83 (viz náš článek) . Největším přínosem tehdy bylo celkové zvýšení výkonu a také přidání podpory pro DLSS včetně funkce generování snímků a Nvidia Reflex Low Latency pro grafické karty GeForce.

Prvního prosince následoval malý beta update 1.8.87 coby oprava dvou specifických chyb, což se do standardní verze dostalo před pár dny 11. prosince v podobě updatu 1.8.88 . Tempo vydávání větších updatů je tak u hry tohoto významu poměrně pomalé, díky čemuž kritika ze strany hráčů zesiluje.

A teď došlo k tomu, že Bethesda naoznámení updatu 1.8.88 a uvedla, že na začátek roku 2024 chystá velký update, který přinese nejen podporu pro AMDa Intel, ale také mnoho oprav chyb týkajících se(in-progress quest fixes). A doplňuje, že už sice hodně chyb bylo opraveno v dřívějších updatech, aby se s nimi hráči nesetkali, ale že je mnohem složitější je opravit v situacích, kdy se tak už stalo, pokud už je relevantní mise aktivní. Prý ale vytvořili nový systém, který by jim měl právě takovéto problémy pomoci řešit, aby se zamezilo tomu, že by hráči museli pro další pokračování nahrát dřívější uloženou pozici, která by ještě nebyla poznamenána výskytem dané chyby.