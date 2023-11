Starfield: Bethesda vydala beta update 1.8.83, který přidává podporu pro DLSS

V polovině září Bethesda uvedla , že v některém z budoucích updatů do Starfieldu přidá nativní podporu pro DLSS od Nvidie. K tomu teď sice došlo, ale zatím jen v podobě beta verze na Steamu, jejíž aktivace způsobí (po stažení nových dat) vytvoření samostatné verze hry. Můžete v ní sice pokračovat ve své uložené pozici ze standardní verze, ale pokud v beta verzi vytvoříte novou uloženou pozici, tu už nepůjde použít ve stávající standardní verzi.

Bethesda v informacích o beta updatu uvádí poznámku, z které vyplývá, že jakmile budou změny promítnuté i do standardní verze hry, měly by pak být uložené pozice vytvořené v beta verzi funkční i ve standardní verzi, ale osobně bych se na tohle nespoléhal. Betu doporučuji brát jen jako možnost si předem samostatně vyzkoušet, jaké změny nová verze přinese, ale ve hře bych nadále pokračoval ve standardní verzi. Koneckonců změny z beta verze by měly být nasazené do standardní (ostré) verze někdy později tento měsíc (pro PC a Xbox), takže stačí si jen několik dní počkat.

Aktivace beta verze na Steamu

1. Otevřete si ve Steamu svou knihovnu a najděte položku se Starfieldem.

2. Pravým tlačítkem myši na ni klikněte a z nabídky vyberte "Vlastnosti".

3. V novém okně v levém sloupci klikněte na "Beta verze".

4. Vpravo bude sekce "Účast na beta verzích" a nabídka s hodnotou "Žádná". Klikněte na ni a vyberte betu.

5. Počkejte, než se stáhnou nová data potřebná pro vytvoření beta verze hry a pak ji budete moci spustit.

Nový beta update umožňuje zapnout DLSS (Auto | Ultra Quality (DLAA) | Quality | Balanced | Performance | Ultra Performance), Nvidia Reflex Low Latency (Off | On | On + Boost) a DLSS generování snímků u karet GeForce RTX řady 40. Bethesda upozorňuje, že pokud bude funkce DLSS generování snímků aktivní, musí být pro její funkčnost zároveň vypnutý VSync, přičemž v budoucím updatu by se tohle už mělo automaticky přizpůsobovat. Následuje výčet dalších změn.





Výkon a stabilita

Vyřešena řadu problémů souvisejících s pamětí.

[Pouze PC] Přidány optimalizace výkonu GPU, které budou mít větší dopad na karty vyšší třídy.

[Pouze PC] Vylepšený model vykreslování, zlepšení využití procesoru především na systémech vyšší třídy.

Různá vylepšení stability a výkonu.

Gameplay

Přidána možnost rovnou jíst jídlo, které najdete v prostředí herního světa.

Upraven stealth, aby byl trochu shovívavější.

Opraven problém, kdy Andrejina hlava zůstávala trvale zamaskovaná.

Opraven problém, který mohl bránit hráčům střílet ze svých zbraní.

Opraveny problémy, kdy některé NPC postavy neměly oblečení.

Opraven problém, kdy se u již probíhajících výzev dovedností mohl zastavit jejich další postup po dosažení Unity a spuštění nové hry.

Opraven problém, který mohl dočasně bránit otevření inventáře nebo ukládání po vstupu do Unity.

PC: Opraven problém, kdy mohl být pohyb myši trhaný.

Opraven vzácný problém, který mohl způsobit ztrátu domovské lodi.

Opraven problém, kdy mohl chybět technik poskytující lodní služby.

Grafika

Vyřešen problém, jak se zobrazoval efekt ambient occlusion v ultraširokoúhlých rozlišeních.

Optimalizovaná počáteční kompilace shaderů, ke které dochází při spuštění.

Přidána možnost upravit jas a kontrast v nabídce nastavení zobrazení.

Přidána možnost upravit jas HDR za předpokladu, že to systém podporuje (pouze pro Xbox a Windows 11).

Upravena řada materiálů, které za určitých podmínek mohly znázorňovat nezamýšlený vzor.

Opraveny různé vizuální problémy související s novými možnostmi posuvníku FOV.

Vylepšen vzhled očí u postav z davu.

Vyřešena řada drobných vizuálních problémů souvisejících s osvětlením, stíny, terénem a vegetací.

Questy