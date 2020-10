SteelSeries Aerox 3: ultralehká herní myš s drátem nebo bez

Myší s děrovaným povrchem na trhu přibývá. Připojil se také dánský výrobce periferií SteelSeries, který uvedl svůj první modely v tomto designu: Aerox 3 a Aerox 3 Wireless. Ačkoliv se jedná o velmi podobné myši, kromě způsobů připojení se liší ještě v několika dalších klíčových parametrech. Oba modely by měly nabídnout velmi lehké provedení, které umožňuje snížit namáhání ruky a dlaně při hraní her. Hmotnost myši se navíc může projevit i na rychlosti pohybu, takže reakce hráče by mohly být teoreticky o něco rychlejší. Ultralehkého designu se výrobci podařilo dosáhnout především děrovaným tělem, a tedy menším množstvím použitého plastu.

Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že myš je zranitelnější, neboť přes otvory se snadno dostanou tekutiny i jiné nečistoty přímo k vnitřním komponentům. Tento problém se výrobce rozhodl vyřešit pomocí technologie SteelSeries AquaBarrier, která by měla přinést ochranu před vnějšími vlivy. Ačkoliv neuvádí, jak přesně funguje, můžeme očekávat nanovrstvu, kterou jsou pokryty citlivé obvody. Podobný způsob ochrany se používá i v jiných druzích elektroniky, jako jsou např. voděodolné smartphony. SteelSeries uvádí, že Aerox 3 a Aerox 3 Wireless jsou díky tomu první herní myši, které získaly certifikaci IP54. Podle tohoto stupně krytí by produktu neměl uškodit prach ani stříkající voda.

SteelSeries Aerox 3 Wireless váží pouze 66 g a v její výbavě nalezneme zbrusu nový optický snímač TrueMove Air, který byl vyvinut ve spolupráci s firmou PixArt. Mezi uváděné parametry patří sledování pohybu 1:1, citlivost až 18 000 DPI, rychlost snímání 400 IPS a akceleraci 40 G. Bezdrátovou komunikaci s počítačem zajišťuje technologie Quantum 2.0, kterou lze využít v kombinaci s Bluetooth nebo USB přijímačem fungujícím v pásmu 2,4 GHz. V prvním případě činí výdrž baterie až 200 hodin, ve druhém potom 80 hodin.

K nabíjení slouží kabel USB-C, a to vůbec poprvé u herní myši SteelSeries. Díky rychlému nabíjení lze za pouhých 15 minut doplnit dostatek energie pro skoro 40 hodin používání. Překážkou není ani používání myši během nabíjení. Výrobce si nemohl odpustit třízónové RGB podsvícení, které lze ovládat pomocí softwaru SteelSeries Engine.

SteelSeries Aerox 3 váží díky absenci baterie dokonce pouze 57 g. Kromě přítomnosti kabelu je dalším zásadním rozdílem použití senzoru TrueMove Core, který se poprvé objevil v myši Rival 3. Proti TrueMove Air ovšem nabízí papírově horší parametry: 8 500 DPI, 300 IPS a 35 G, i když v praxi hráči rozdíl nejspíš nepoznají. Obě novinky vstoupí na trh 10. listopadu prostřednictvím oficiálního e-shopu SteelSeries. Aerox 3 Wireless bude stát 110 eur (3 000 Kč), Aerox 3 potom vyjde na 70 eur (1 900 Kč).

Zdroj: tisková zpráva

Ceny souvisejících / podobných produktů: