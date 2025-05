Stellantis úspěšně validoval solid-state baterie od Factorialu s hustotou 375 Wh/kg

Stellantis si brousí zuby na jedny z prvních solid-state akumulátorů s velmi vysokou energetickou hustotou. Zde připomeňme, že semi-solid-state už v autech najdeme (např. NIO s 360 Wh/kg), nicméně pravé solid-state se patrně objeví až ke konci této dekády. Stellantis v tomto stejně jako např. Factorial Energy. Investoval do ní 75 mil. USD v roce 2021 a nyní společnosti oznamují, že Stellantis úspěšně validoval solid-state akumulátory Factorialu ve svých vozech. To je významným krokem k tomu, aby se dostaly i do sériové produkce, i když to je stále ještě nějaký ten rok vzdálenou budoucností. Tradiční automobilové koncerny byly v elektromobilitě většinou spíše pozadu, nicméně i zde se blýská na lepší časy.si brousí zuby na jedny z prvníchs velmi vysokou energetickou hustotou. Zde připomeňme, že semi-solid-state už v autech najdeme (např. NIO s 360 Wh/kg), nicméně pravé solid-state se patrně objeví až ke konci této dekády. Stellantis v tomto stejně jako např. Mercedes-Benz spolupracuje s firmou. Investoval do ní 75 mil. USD v roce 2021 a nyní společnosti oznamují, že Stellantis úspěšně validoval solid-state akumulátory Factorialu ve svých vozech. To je významným krokem k tomu, aby se dostaly i do sériové produkce, i když to je stále ještě nějaký ten rok vzdálenou budoucností.

Akumulátory s technologií FEST (Factorial Electrolyte System Technology) dosahují vysokou energetickou hustotu 375 Wh/kg (konkrétně v 77Ah variantě). Pokud byste z nich chtěli udělat třeba 100kWh akumulátor, v článcích by měl 267 kg (celý akumulátor by ale mohl mít odhadem cca 400+/-20 kg). Pro představu, onen semi-solid state akumulátor ve vozech

Akumulátory s technologií FEST (Factorial Electrolyte System Technology) dosahují vysokou energetickou(konkrétně v 77Ah variantě). Pokud byste z nich chtěli udělat třeba 100kWh akumulátor, v článcích by měl 267 kg (celý akumulátor by ale mohl mít odhadem cca 400+/-20 kg). Pro představu, onen semi-solid state akumulátor ve vozech NIO se 150 kWh má 575 kg . Výhodou akumulátorů Factorial má být poměrně rychlé nabíjení, z 15 na 90 % by se měly nabít za 18 minut, a mají mít také velmi dobré výkony za nízkých teplot. Výrobce totiž hovoří o provozním rozsahu od -30 do +45 °C, kdy by měly podávat dobré výkony. Akumulátory podporují vybíjení se 4C (100kWh akumulátor tedy 400 kW).

Co je zatím horší, je životnost na více než 600 cyklů. Přesné číslo ale neznáme, stejně jako zbývající kapacitu, kterou tyto akumulátory po těchto cyklech dosáhly. Předpokládejme obvyklých 80 %. Měl-li by reálný dojezd okolo 500 km, pak by vydržel na cca 270 tisíc km, což sice přesahuje průměrný nájezd vozů před sešrotováním, ale ne o mnoho. To znamená, že by se zhruba třetina vozů mohla v průběhu své životnosti dostat pod tuto hranici. Nemusí to však znamenat nutnou výměnu akumulátoru u konce životnosti (u 15-20letého auta už asi nikdo nebude měnit baterku u auta, které ujede stále použitelných 350 km na nabití, aby se na zbývajících pár let dostalo zpět na 500 km). Každopádně otázkou je, jaká bude degradace věkem a ne jen počtem cyklů.