Superpočítač El Capitan se 2 exaFLOPS využije jednotky APU s CDNA 3 a Zen 4

El Capitan by měl být založen na akcelerátorech AMD Instinct MI300 a jak už víme , nepůjde o čistě GPU akcelerátory, ale v podstatě o APU skrývající jádra Zen 4 a CDNA 3. Dle HPC Wire to na 79. ročníku HPC User Forum v Oak Ridge National Laboratory (ORNL) prozradila Terri Quinn (Deputy Associate Director of High-Performance Computing).