Susquehanna a výhled Intelu do budoucna: další zpoždění a problémy s výkonem

Máme tu tak přepis hovoru mezi Susquehanna International Group a Intelem (zde na Redditu ), který sice není oficiální, ale o to je pikantnější. Vypíchnuty byly důležité body, které se týkají především výrobních procesů a procesorových generací. Informace jsou pochopitelně neoficiální, a tak nejdou ani ověřit.

V prvé řadě jde o 10nm proces, který odstartoval už na konci roku 2018, a dnes stále není vhodný pro plnou produkci v rámci plného spektra, což lze jednoduše přeložit jako 10nm katastrofu. Nyní je tu ale už vylepšený SuperFin 10nm proces, jehož výtěžnost je už mnohem lepší, i když zdaleka nedosahuje úrovně 14nm procesu. Abychom měli představu o tom, jak špatně na tom původní verze 10nm procesu byla, pak procesory Cannon Lake i s deaktivovaným iGPU měly výtěžnost jen 25 procent a nyní se SuperFin 10nm má pohybovat někde nad 50 %.

Co se týče procesorů Rocket Lake-S, tato volba prý dnes už není vnímána jako šťastná. Půjde o příliš velké čipy s příliš vysokou spotřebou (pamatujme, TDP v případě CPU Intel neznamená v podstatě nic). Na nedostatku 14nm čipů se také mimochodem podepsalo to, že Intel musel kvůli nové konkurenci podstatně zvětšit své procesory (více jader), ale to bylo jasné už dříve. Alder Lake-S jsou sice na cestě, ovšem s tím, že Intel pro ně nebude mít takovou výrobní kapacitu, jakou by potřeboval.

Procesory Ice Lake-SP (příští Xeony) mají být zpožděny kvůli jisté chybě, takže aktuálně se jedná spíše o přelom první a druhé poloviny roku s tím, že výkony nevypadají moc slibně. Intel také bude muset snížit počet jader z plánovaných 38 na 36 a nepočítá s tím, že by se zvýšil výkon na patici oproti Comet Lake-SP. Sapphire Rapids budou mnohem lepší, ovšem namísto tohoto roku přijdou až v 2. kvartálu 2022. Tím se ale Intel bude logicky vzdalovat i své konkurenci, neboť lze očekávat, že AMD Milan bude lepší než Sapphire Rapids a přijde mnohem dříve. To samé bude znamenat pro Genoa a Granite Rapids, pokud AMD nepotká nějaký zádrhel a Intel může děkovat za to, že AMD u TSMC nezíská potřebnou výrobní kapacitu.

Co se týče 7nm procesu, ten má být ještě výrazně zpožděný nad rámec 6 až 12 měsíců, o nichž se mluvilo letos v létě. To znamená, že Intel sám nemá šanci vyrábět Ponte Vecchio a spolehnout se musí leda na TSMC a byť jen o přibližné době vypuštění 7nm produktů v této době nemá smysl mluvit.

Nastoupit tak bude muset v některých případech outsourcing, ale v jaké podobě a čeho, to je stále předmětem debat. Ty mají dospět ke svému závěru někdy na začátku příštího roku a týkat se budou kapacit TSMC i Samsungu. Samotné TSMC nepřipadá v úvahu kvůli chybějícím kapacitám a Intel by neměl firmě AMD žádné obsadit, neboť TSMC preferuje věrné zákazníky a předvídatelnou spolupráci.

A nakonec, Intel aktuálně hledá nového výkonného ředitele, přičemž aktuálně má na pozici Roberta Swana tři kandidáty a během prvního kvartálu 2021 by jej jeden z nich mohl nahradit.

Situace u modrých tak bohužel nevypadá zrovna růžově a my můžeme jen doufat, že AMD nebude stejně jako Intel v předchozích letech ukolébáno svou technologickou nadvládou. S čím ale můžeme počítat jistě, je to, že časy levných CPU od AMD definitivně skončily a čeho bychom se jako zákazníci měli velice obávat do budoucna, jsou obecně nedostatečné výrobní kapacity.



