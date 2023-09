Tahač Scania se solárním návěsem: 200kWh baterie a sluneční energie pro pohon

Solární auta jsou sice snem několika lidí, do praxe se ale prozatím moc neprosadila. Projekty jako Lightyear nebo Sono Motors zbankrotovaly a ono už zásadním problémem je to, že plocha aut je malá na to, aby z toho bylo něco opravdu rozumného. Jezdit přímo na slunce je nesmysl, na to mají panely příliš malý výkon, nicméně jako systém pro generování energie při parkování vozu a následné využití později to už trochu smysl dává. Přesto nelze čekat zázraky a jak jsme se před pár lety snažili spočítat , v našich končinách by vůz (a to ať osobní, tak i dodávka nebo tahač s návěsem) parkovaný na slunci mohl tímto způsobem získat asi 10 % energie pro svůj provoz (včetně vlivu počasí). Jenže auto neparkuje vždy na sluníčku, ale i ve stínu budov, stromů a podobně. Společnostnicméně zkouší, zda by to přece jen nemohlo mít smysl, a tak zahájila testy svého solárního tahače.