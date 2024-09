Tak je to zase jinak. GeForce RTX 5000 prý už brzy se spotřebami 350 W a 550 W

Není neobvyklé, že se týdny před uvedením nových produktů objeví spousta zákulisních informací a úniků, které si mnohdy více či méně protiřečí. Občas se třeba shodují, ale ne už na míře nějaké změny. Zatímco do začátku září bylo ohledně nových GeForce RTX 5000 na architektuře Blackwell docela ticho po pěšině, takže se nezdálo, že by karty měly přijít v blízkých měsících, poslední týden přinesl spoustu úniků, že už opět začíná být trochu pravděpodobnější cca říjnové uvedení novinek. Server Banchlife se nechal slyšet, že by se tak mohlo stát dokonce v rámci září. A to už zní až moc optimisticky.

Dle Benchlife měly ale předchozí úniky o spotřebách karet částečně pravdu. Zatímco Seasonic uváděl 350 W pro RTX 5080 a 500 W pro RTX 5090, nedávný únik tyto hodnoty poslal dokonce na čísla 400 W pro RTX 5080, resp. 600 W pro RTX 5090. Benchlife říká, že Nvidia skutečně testovala chladiče pro 400W a 600W spotřebu, takže v tom měl únik pravdu, od toho se ale posléze upustilo.

Ty měly být dle serveru zrušeny nebo poslány k ledu, což poslalo dolů také spotřebu karet. Připouští i možnost, že karty s nižší spotřebou přesto budou mít 400W/600W chladiče, každopádně ať tak či onak, spotřeby grafických karet mají být nižší. V případě RTX 5080 se mluví o TGP ve výši 350 W, u RTX 5090 má jít o 550 W. Je to o 50 W méně než z předchozího úniku, což je jistě pozitivní zpráva, nicméně i tak jde o šíleně vysoké hodnoty. Nyní se má testovat 5 různých chladičů pro karty GeForce RTX řady 5000. Dále také tvrdí, že Nvidia chystá čínské verze GeForce RTX 5080 D i RTX 5090 D.