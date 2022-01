TDK, SDK a Toshiba představují MAS-MAMR a cestu za 30TB+ HDD

Není to tak dávno, cooficiálně uvedla na trh nové 18TB pevné disky s technologií FC-MAMR. Ale ani ta nemusí stačit a pro pevné disky, které by měly mít kapacitu až 30 TB a více, bude potřeba jít ještě o něco dál. To by měla umožnit nová technologie MAS-MAMR (Microwave Assisted Switching - Microwave Assisted Magnetic Recording), kde také přijdou ke slovu mikrovlny a Spin Torque Oscillator (STO). Spin Torque využívá magnetickou vrstvu, která reaguje na spinově polarizovaný elektrický proud.