Telefony s Androidem vytvoří celosvětovou síť seizmometrů pro systém varování

U nás to sice není problém, ale v mnoha částech světa jsou zemětřesení nepříjemně častým jevem. I proto se vytváří systémy, které mají obyvatelstvo co nejrychleji varovat před příchodem zemětřesení, jenže ty nemohou být všude a nejsou vůbec levné. Google ale vidí východisko v telefonech s jeho operačním systémem Google Android. Ty jsou vybaveny akcelerometrem, který měří změny polohy telefonu, což se dá použít jako seizmometr. Jeho přesnost sice pochopitelně ani zdaleka nedosahuje úrovně klasických seizmometrů, nicméně díky obrovskému množství telefonů je k dispozici mnoho dat a díky tomu lze značně snížit šum v nich a najít i na první pohled nepatrné výkyvy, které by údaje z jediného telefonu neposkytly.



Projekt Googlu vychází ze spolupráce s United States Geological Survey (USGS) a California Governor's Office of Emergency Services (Cal OES) a bude součástí systému ShakeAlert (i proto bude dostupný nejprve v Kalifornii a až později se bude rozšiřovat do dalších oblastí světa). Ten při detekci přicházejícího zemětřesení velmi rychle rozesílá varování před jeho příchodem a lidé tak mají několik sekund k tomu, aby si urychleně našli úkryt, než přijde zemětřesení. To může být zásadní výhoda postačující k tomu, aby člověk zvýšil šanci na své přežití.

Systém bude fungovat tak, že pokud telefon bude detekovat pohyby telefonu, které se podobají zemětřesení, anonymně je zašle na server současně s polohou telefonu. Pokud z dané oblasti přijde více stejných hlášení, dá se snadno lokalizovat epicentrum i odhadnout sílu a šíření. Systém pak může zatím ještě nepostiženým oblastem zaslat varovné hlášení, že se blíží zemětřesení, což jim dává několik sekund k dobru. Díky obrovskému množství telefonů s Androidem lze měřit seizmickou aktivitu i tam, kde prozatím nejsou žádné skutečné seizmometry. Propojení bude i s vyhledáváním na Googlu, který při vyhledávání pojmů ve spojitosti se zemětřesením v již postižených oblastech navrhne odkazy na zdroje, které pomohou s řešením toho, co dělat po něm.

