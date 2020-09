Tento Game Boy běží bez baterky: stačí solární energie a mačkání tlačítek

Vědecký výzkum se může týkat i zábavných věcí. Na Northwestern University a Delft University of Technology se k ekologické elektronice postavili trochu jinak a zkusili vytvořit herní konzoli, která by nepotřebovala ani externí napájení ani akumulátor. Výsledkem je totiž jakási speciální verze, resp. klon konzole Nintendo Game Boy, která si vyrábí elektřinu sama ze dvou ekologických zdrojů. Tím prvním je sluneční energie díky několika solárním panelům lemujícím především obrazovku. Druhým zdrojem je mačkání tlačítek při hraní.

Novinku nazvali ENGAGE a nabízí i možnost hrát hry s původními herním cartridgemi. Vyvinuli nový systém ukládání dat do non-volatilní paměti, takže v případě vypnutí konzole lze zase pokračovat tam, kde se skončilo, a to bez nahrávání uložených pozic uživatelem. Výdrž konzole pochopitelně závisí především na okolním světle. V ideálních podmínkách by mohla mít nekonečnou výdrž, nicméně pokud není příliš zataženo a hra vyžaduje alespoň střední frekvenci mačkání tlačítek, může docházet k sekundovým výpadkům zhruba každých 10 sekund. Čím horší budou světelné podmínky, tím méně použitelná tato konzole bude. Počítat je nutné i s tím, že v zájmu šetření energie zde nejsou žádné zvuky.

Pochopitelně nejde o nic, s čím by vědci chtěli přijít na pulty obchodů. Jde o výzkum toho, zda je možné přejít na bezakumulátorovou elektroniku, ale i to, jak by se lidé chovali s elektronikou, která by byla závislá na slunečním světle a mohla se sama vypínat.

Ceny souvisejících / podobných produktů: