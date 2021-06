Tesla bude dodávat vybavení pro eko-domy Alset, do Číny zamíří Powerwall

Mnozí mají společnost Tesla zaškatulkovanou jen jako kontroverzní automobilku, jejíž akcie mají nereálnou hodnotu. Faktem nicméně je, že Tesla nevyrábí jen auta a je stále více vidět, jak chce prorazit s rozsáhlejšími řešeními, které se týkají čistějších forem energie ve více oblastech. Zdaleka tak nechce být závislá jen na autech a neaktivně čekat, s jakými elektromobily ji (možná) ohrozí konkurence. Uzavřela tak partnerství s developerskou společností Alset EHome, která nedávno v Porteru v Texasu postavila 20 rodinných domů. Tesla se zde postará o energetické řešení domů, které budou mít solární panely, akumulátor Powerwall a nabíječku pro elektromobil. Ještě do konce června by mělo jít ve stejné lokalitě o dalších 10 domů a do konce roku by mělo jít už o 100 kusů. Alset EHome bude současně novým majitelům domů nabízet elektromobily Tesla.



CEO společnosti Alset Home Chan Heng Dai chce vybudovat ekologičtější ekosystém a během následujících 3 až 5 let vybudovat přes 5000 ekologických domů. Zároveň je v plánu expanze i za hranice USA. To ale dělá i Tesla sama. Její projekt Tesla Energy se nyní rozbíhá v Číně a bude nabízet solární panely a powerwally pro tuto asijskou zemi. Oficiální ohlášení tohoto projektu by mělo proběhnout zítra.

Přestože energetický byznys zatím tvoří jen malou část firmy (asi dvacetinu), dá se předpokládat, že v budoucnu jeho význam značně poroste. Je tak možné, že si v budoucnu budou lidé kupovat celý dům s energetickým řešením i autem jako jeden rozsáhlý produkt.

Ceny souvisejících / podobných produktů: