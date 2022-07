Tesla by měla brzy ukázat integraci Steamu do svých aut

Tesla zvládne rozběhat hry jako The Witcher 3 nebo Cyberpunk 2077. Jeho základem je totiž v podstatě řešení od AMD s grafikou RDNA 2 a výkonem moderní herní konzole. Počátkem letošního roku Elon Musk oznámil, že řeší

Už před více než rokem se ukázalo , že infotainment vozůzvládne rozběhat hry jako The Witcher 3 nebo Cyberpunk 2077. Jeho základem je totiž v podstatě řešení od AMD s grafikou RDNA 2 a výkonem moderní herní konzole. Počátkem letošního roku Elon Musk oznámil, že řeší integraci celé služby Steam , což by nabídku herních titulů posunulo na úplně jinou úroveň. A jak to vypadá, asi nezůstane jen u slibů.

Na Twitteru se totiž Musk nechal slyšet, že Tesla učinila další postup v integraci služby a funkční demo by se mohlo objevit v průběhu srpna. Mělo by to výhodu v tom, že by Tesla nemusela řešit podporu jednotlivých herních titulů, ale rovnou začít obecně podporovat hry na Steamu a dostupnou kompatibilní knihovnu. Zatím je ale těžké odhadnout, kdy se projekt dostane do finální fáze, a tedy kdy si tyto hry budou moct zahrát i majitelé vozů. Doufejme, že se zase nezmění pravidla ohledně bezpečnosti a hraní her bude možné jen v době, kdy vůz stojí.