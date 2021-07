Tesla Full Self-Driving nyní za předplatné: 99 nebo 199 USD měsíčně

Full Self-Driving. Aby to fungovalo, potřebujete ale potřebný výpočetní hardware, konkrétně FSD 3.0. Pokud jím auto není vybaveno, je možné ho za 1500 USD nechat dodělat. To ale platí jen pro vozy, které mají potřebné senzory, což platí o těch od října 2016.

Jak už Elon Musk sliboval na konci loňského roku , tak se i stalo. Funkce autonomního řízení totiž nově bude k dispozici přes předplatné. Přesněji řečeno, za předplatné budou nadstandardní funkce nedávno představeného systému. Aby to fungovalo, potřebujete ale potřebný výpočetní hardware, konkrétně FSD 3.0. Pokud jím auto není vybaveno, je možné ho za 1500 USD nechat dodělat. To ale platí jen pro vozy, které mají potřebné senzory, což platí o těch od října 2016.

Cena předplatného závisí na tom, zda bylo auto vybaveno základní nebo pokročilou verzí autopilota. FSD pro Basic Autopilot znamená předplatné ve výši 199 USD měsíčně (4300 Kč), FSD pro Enhanced Autopilot, který byl sám o sobě za příplatek 10000 USD, pak bude mít předplatné levnější. Cena bude činit 99 USD za měsíc (2140 Kč). Prozatím je FSD k dispozici je ve Spojených státech, ale pravděpodobně se rychle rozšíří i do dalších zemí.

Rozsah funkcí je ale na stránkách Tesly napsán docela zmateně a není moc jasné, co vlastně jaká verze obsahuje a za kolik. Standard Active Safety Features má mít už do roku 2014 následující funkce: automatické nouzové brždění, varování před kolizí (přední i boční), automatické omezení akcelerace při detekci překážky před vozidlem, monitorování mrtvého úhlu, signalizace opuštění pruhu a automatické vrácení se zpět do původního pruhu v případě ohrožení. Standard Autopilot přinášel adaptivní tempomat a pokročilejší udržování v pruhu. Enhanced Autopilot (později Full Self-Driving) přinášel dosud funkci Navigate on Autopilot, automatickou změnu pruhu, automatické parkování, funkci Summon i Smart Summon.

Zatímco situace je pro upgrade starší aut na FSD jasná, méně jasné je to pro nové vozy. Věci z Enhanced Autopilota jsou poslední dobou součástí Full Self-Driving Capability (Enhanced Autopilot jako takový zmizel z nabídky), kde přibylo také řízení podle semaforů a značek "stop", brzy má přibýt také automatická jízda ve městech. Jenže FSD Capability je na stránkách pořád vedeno za příplatek 10000 USD. Takto to úplně nevypadá, že byl tento jednorázový poplatek nahrazen předplatným (jak naznačují články na Internetu), ale že při zájmu o FSD máte na výběr mezi 199 USD měsíčně (to se jednoznačně vyplatí těm, kteří vymění auto dříve než každých 50 měsíců nebo chtějí autopilota používat jen zřídka) nebo 10000 USD jednorázově + 99 USD měsíčně (to by bylo spíše pro ty, kteří si jedno auto nechají dlouhou dobu).

Tomu by napovídalo i to, že takto to budou platit stávající majitelé. Nikde se totiž nepíše, kolik budou platit majitelé noví (zda 99 nebo 199 USD), stejně tak by nedávalo smysl, že starší majitelé by platili jednorázový poplatek a nově i předplatné, zatímco noví jen předplatné. Může jít ale jen o neaktualizovanou stránku. Ať už to bude tak či onak, Tesla si tímto chce zajistit stálejší příjem z již existujících i nových zákazníků. Připomeňme, že Tesla má za předplatné už i nadstandardní internetové připojení.



Ceny souvisejících / podobných produktů: