Tesla má rekordní čistý zisk přes 1,1 mld. USD

Elon Musk má další důvod k radosti. Jeho společnost Tesla už zdaleka není podnikem balancujícím nad propastí, ale velmi úspěšnou firmou. Zatímco ještě nedávno jí mnozí předpovídali naprosto jistý a brzký krach, nyní už bychom museli pátrat několik čtvrtletí zpět, kdy byla naposledy ve ztrátě (naposledy před dvěma lety v Q2/19). A to poslední (Q2/21), kterému se dnes budeme věnovat, je v mnoha ohledech rekordní. Je to totiž poprvé, co se společnosti podařilo vykázal čistý zisk vyšší než jednu miliardu USD. Konkrétně šlo dle GAAP o 1,142 mld. USD (non-GAAP dokonce 1,616 mld. USD). A to už v tom máme i odměnu pro Muska ve výši 176 mil. USD (bez ní by šlo o více než 1,3 mld. USD). Příjmy firmy pak činily 11,958 mld. USD, takže provozní marže firmy (bez odměny pro CEO) dosáhla na 11,0 %.

Pro zajímavost, příjmy společnosti meziročně (proti Q2/20) vzrostly o 98 %. A pokud by někdo chtěl tyto výsledky přisoudit jako obvykle emisním kreditům, tak ty se na příjmech podílely jen 354 mil. USD, což je meziročně 17% pokles. I bez nich by měla Tesla zisk téměř 800 mil. USD. Je to tak současně první čtvrtletí, kdy zisk opravdu významně překonal příjmy z této kontroverzní položky (nebylo však první, kdy se tak stalo).



Tesla Gigafactory Berlin

Pokud jde o prodeje aut, tak příjmy vzrostly na 10,206 mld. USD, což je meziročně 97% nárůst a hrubá marže z aut bez započtení dalších nutných provozních nákladů, které se taktéž podílí na finální ceně produktů, stoupla na 28,4 %. Mezi provozními náklady najdeme např. vývoj, který se na nich podílí částkou 576 mil. USD. Energetika přidala do příjmů dalších 801 mil. USD (+116 %), služby pak na 951 mil. USD (+95 %). Pokud vás zajímají Bitcoiny, tak ty má Tesla stále zhruba v hodnotě 1,3 mld. USD (v druhém čtvrtletí žádný Bitcoin neprodala).

Tesla Gigafactory Austin, Texas

Dalším rekordem bylo překonání produkce i dodávek více než 200 tisíc vozů za čtvrtletí. Celkem bylo dodáno 1895 Modelů S/X, což je 82% pokles, nicméně to je způsobeno nedávným faceliftem, kdy došlo k několikaměsíčnímu výpadku produkce. Modely 3/Y pak znamenaly 199409 vozů. Výrobní kapacita kalifornské továrny činí 100 tisíc Modelů S a X ročně, v případě Modelů 3 a Y jde o 500 tisíc vozů za rok. Šanghajská továrna přidává kapacitu 450 tisíc vozů a Tesla tak patrně brzy zaútočí na metu milion aut ročně. Berlínská a texaská továrna jsou stále ve výstavbě, nicméně u obou se nadále počítá se zahájením výroby Modelu Y ještě v tomto roce. Letos by tak Tesla mohla odhadem dosáhnout přes 900 tisíc vozů a je otázkou, zda se rozběhne produkce v nových továrnách natolik, že to bude už letos stačit na překonání milionu.



Tesla ale zdaleka není jen automobilkou. Instalovala solární panely s výkonem 85 MW (nárůst o 215 %) a úložiště o celkových 1274 MWh (+204 % díky několika Megapackům, tato oblast je ale hodně nestálá a výsledky v rámci čtvrtletí hodně závisí na tom, které velké baterie se kdy podaří dokončit). Stojí už 2966 Superchargerů (o 46 % více než před rokem) s celkem 26900 nabíjecími stojany (+49 %). Tesla dokončila testy výkonu a životnosti nových článků 4680, nyní je potřeba dořešit poslední kroky produkce (odstranění některých úzkých hrdel), než se přejde na velkosériovou výrobu.



