Tesla pozastavila výrobu robota Optimus a snížila odhad produkce. Má potíže s rukama
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Robot Tesla Optimus je dalším projektem Elona Muska, který nevychází podle plánu. Projekce produkce byly sníženy a samotná výroba pozastavena.
Společnost Tesla má hned několik projektů, které se nedostaly tam, kam se dle prohlášení Elona Muska měly. Z Modelu 2 (nebo jak se vůz měl vlastně jmenovat) za 25 tisíc USD se staly oholené Modely 3 a Y za o polovinu vyšší cenu, na nový Roadster se za chvíli bude čekat už skoro desetiletí (ukázán byl v roce 2017) a robot Optimus také nedosahuje takových schopností, kterých by měl. Tesla sice nedávno ukázala, jak robot ovládá kung fu, nicméně reální roboti pro zákazníky moc dobře nevypadají. Tesla měla plán, že do konce letošního roku vyrobí 5000 robotů, přičemž podle zákulisních informací byl tento cíl snížen na 2000 kvůli nátlaku inženýrů, kteří prohlašovali, že původní cíl byl nerealistický.
Rovněž se mluví o tom, že celá výroba robotů byla pozastavena. Spousta jich sice byla vyrobena, nicméně firma už loni identifikovala problém s rukama, který dodnes nevyřešila, a Musk o něm v různých rozhovorech mluvil už několikrát. Vyrobení roboti jsou tak bez rukou (částí předloktí) a čekají na to, až firma vyřeší problémy s dostatečnou obratností prstů. Ta podle neoficiálních informací není dostatečně podobná tomu, co zvládá člověk. Zajímavé je ale i to, že samotný vedoucí projektu nesouhlasí s Muskem ohledně toho, že by měl být humanoidní robot tím pravým řešením pro průmysl, logistiku a výrobu.
Zdroj: techspot.com, heise.de, ilustrační obrázek (základ pomocí X AI)