Tesla za 25.000 USD "je zde" o 50 % dráž, než bylo slibováno: oholené Modely 3 a Y
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Elon Musk má na kontě další nesplněný slib. Tím je Tesla za 25 tisíc dolarů. Z tohoto se nakonec vyklubaly oholené Modely 3 a Y za ceny výrazně vyšší, než bylo slibováno.
Od Elona Muska jsme tu měli už spoustu slibů, jejichž naplnění se v mnoha případech oddálilo o roky. V případě Tesly nabrala většina vozů zpoždění, Cybertruck měl několik let, nový Roadster byl ukázán už před 8 lety (v roce 2017!) a ani náznakem to nevypadá, že by se měl brzy dostat do sériové výroby. Měli jsme tu i sliby ohledně Tesly za 25.000 USD. Tady to bylo hodně kostrbaté. Nejprve Elon Musk tento vůz slíbil, přičemž hodně naznačoval v roce 2022 při představení nového způsobu výroby, který měl šetřit náklady. Tento způsob měl být plně nasazen právě u nového "Modelu 2", jak se mu začalo lidově říkat.
Nicméně v roce 2024 Musk naznačil, že snaha o příliš levný elektromobil (můžeme-li tak vůz za 25 tisíc USD nazývat) je zbytečná, pokud nebude plně autonomní. Z toho se nám v podstatě stalo to, že projekt byl zrušen, a ve výsledku "máme" akorát Cybercab, i když kdo ví, kdy ten bude k dispozici. Neautonomní menší levnější vůz tak byl loni víceméně pohřben a čekalo se tak, že onen "Model 2" bude ve výsledku vycházet spíše z již dostupných modelů. Nevědělo se ale, jak moc se bude lišit. A jak je ode dneška patrné, nijak zásadně. Tesla totiž představila akorát oholené varianty Modelů 3 a Y, tedy jiné výbavové stupně.
Tesla Model 3 Standard
Základní Model 3 Standard (dosavadní základ se tak nyní jmenuje Premium) se tak vizuálně od vyšších verzí v podstatě ani neliší. Poznat se dá zvnějšku akorát podle 18" kol Prismata oproti 18" Photon. V nabídce budou jen tři barvy Stealth Grey, Pearl White Multi Coat (1000 USD) a Diamond Black (1500 USD). Lišit se bude spíše interiér, který bude mít plně textilní interiér s trochu jinými sedačkami, přijde např. o některé prvky osvětlení. Technicky musíme počítat s nižším dojezdem 321 mil dle EPA (516 km) místo 363 mil (584 km), maximální rychlost 125 mph (201 km/h) se nemění, ale zrychlení z 0 na 60 mph (96 km/h) je za 5,8 sekundy místo 4,9 sekundy. A cena? Ta začíná na 36.990 USD, tedy o 2000 USD více, než kolik Musk kdysi před lety sliboval, že bude základní cena Modelu 3, a kam se dostalo jen pár kusů, které ani oficiálně nebyly v konfigurátoru (šlo tak spíše jen několik kusů, aby Musk mohl říci, že Model 3 byl za slibovaných 35 tisíc). Premium je pak za 42.490 USD.
Tesla Model Y Standard
Větší rozdíly jsou u vozu Model Y Standard. Tam máme maličká 18" kola Aperture (ta vypadají opravdu hodně utopeně v podbězích) místo 19" Crossflow. Také je zde úplně jiný přední nárazník, kdy chybí světelná lišta mezi světlomety, je také výrazně plošší a méně členitý. Také zadní část je odlišná a máme tu jednodušší světlomety a pozměněné víko kufru i nárazníky. Dojezd je 321 mil, tedy 516 km (Premium 357 mil, tedy 574 km), maximální rychlost 125 mph, resp. 201 km/h je shodná i u obou variant a akcelerace na 60 mph se odehraje za 6,8 sekundy (Premium za 5,4 sekundy). Základní cena začíná na 39.990 USD, Premium je pak za 44.990 USD.
Tesla Model Y Premium (pro srovnání)
