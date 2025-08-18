Aktuality  |  Články  |  Recenze
Tesla ukázala time-lapse, jak vůz s FSD autonomně ujel 580km trať ze San Francisca do LA

Včera, Milan Šurkala, aktualita
Tesla ukázala time-lapse, jak vůz s FSD autonomně ujel 580km trať ze San Francisca do LA
Tesla FSD umí spoustu věcí, i když se tento systém postaral také o nemálo průšvihů. Automobilka se nyní pochlubila tím, jak autonomně řízená Tesla dojela ze San Francisca až do Los Angeles.
Automobilka Tesla ve svých začátcích zaujala svým elektrickým pohonem a systémy částečně autonomního řízení. V ani jednom už ale zdaleka není osamocena. Pokud jde o automatické řízení, postarala se rovněž o spoustu různých průšvihů, to je ale pochopitelně dáno také tím, jak obrovské množství kilometrů s těmito vozy lidé autonomně najeli (Tesla už vyrobila několik milionů aut). Bohužel plně autonomní řízení je nám slibováno už roky a stále jsme se k němu nedopracovali, ačkoli Tesla nedávno spustila službu autonomních taxi v Austinu (v San Franciscu narazila na problém s povoleními). V nedávném testu ADAS systémů se stala jasnou jedničkou, jenže jízdní asistent je jedna věc a plně autonomní řízení věc druhá. A zde FSD (Full Self Driving) stále nedostává svému jménu.
 
 
Tesla nicméně na sociální síti X ukázala, že vůz je už s pomocí FSD Supervised schopen dojet opravdu hodně dlouhé vzdálenosti. Konkrétně šlo o jízdu mezi Bay Area v San Franciscu a Los Angeles, což byla cesta dlouhá přes 360 mil (580 km). Systém to měl usnadněno tím, že většinu času jel po dálnici, což je něco, co adaptivní asistenti více či méně zvládají už nějakou dobu, nicméně potkalo ho i několik městských křižovatek. Během cesty se vůz jednou nabíjel. Celá cesta zabrala zhruba 7 hodin a k dispozici je ve velmi zkráceném time-lapse, které má jen necelou minutu.
 

