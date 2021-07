Tesla uvedla Full Self-Driving 9 Beta, venku jsou první testy

Autopilot vozů Tesla se stále vyvíjí, nicméně na novou verzi jsme si museli počkat dost dlouho. Původně byla slíbena už v roce 2018 a nyní po 3letém zpoždění se dostává do stadia betatestu. Konkrétně jde o Full Self-Driving (FSD) 9 Beta, verzi 2021.4.18.12. Do aut participujících se řidičů se dostala v pátek o americké půlnoci (naše sobota ráno) a mnozí ji ještě tu noc vyrazili otestovat.



Připomeňme, že nové verze autopilota se zbavují radaru a fungují výhradně na kamerových datech . Jak je vidět z testů zveřejněných na Internetu, autopilot funguje solidně, ale stále ne dokonale. Můžeme vidět např. přejíždění v pruhu do pruhu těsně před křižovatkou, takže zastavil vůz mezi oběma pruhy, zpomalovací prahy přejíždí trochu rychleji, než by bylo vhodné, nicméně na to, že jde o jízdu v noci, je to slušné. Lepší jsou i vizualizace, které ukazují to, co třeba (silnici, auta, chodce, semafory, ale ne další prvky).