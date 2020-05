Tesla v Británii zažádala o energetickou licenci

Tesla. Ta ale vyrábí i akumulátory, a to zdaleka nejen pro svá elektrická auta. Vyrábí i Powerwally pro zákazníky, kteří chtějí ukládat energii např. ze solárních panelů. I ty jsou součástí Tesly poté, co

Prozatím je výroba automobilů hlavní částí společnosti. Ta ale vyrábí i akumulátory, a to zdaleka nejen pro svá elektrická auta. Vyrábí i Powerwally pro zákazníky, kteří chtějí ukládat energii např. ze solárních panelů. I ty jsou součástí Tesly poté, co převzala společnost SolarCity . Zároveň nabízí i velké vyrovnávací akumulátory pro energetiku, přičemž příkladem může být obří 129MWh akumulátor v Austrálii . Nyní si společnost zažádala o energetickou licenci ve Velké Británii, což okamžitě vyústilo ve spekulace, co že to vlastně Tesla chystá.

Možností je více a jednou z nich je to, že se stane jedním z mnoha poskytovatelů elektřiny, patrně pomocí svých vlastních solárních panelů. Další možností je, že se stane systémem pro obchodování s energiemi na platformě Autobidder, kterou využívá v již zmíněné Austrálii. Výsledkem by bylo, že by Tesla umožňovala jiným producentům elektrické energie nabízet svou energii dalším partnerům. Platforma by zde mohla nabízet různé strategie prodeje.

Vyloučit nelze ani kombinaci různých těchto přístupů, tedy produkci elektřiny Teslou, přeprodej elektrické energie jiných i akumulátorové systémy Tesly pro stabilizaci sítě a FCAS zásahy. Tesla navíc uzavřela partnerství se společností Octopus Energy, která nabízí speciální tarif pro majitele elektromobilů. Co přesně však Tesla chystá, to prozatím není jasné.

